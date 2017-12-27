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Захарова заявила, что США вмешиваются во внутренние дела России
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27.12.2017 03:21
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Представитель Госдепартамента США Клэй Ноэл выразил обеспокоенность
в связи с недопуском российского оппозиционера Алексея Навального
на выборы президента. В ответ спикер МИД РФ Мария Захарова
отметила, что "эти люди целый год возмущались якобы
"вмешательством" России в их электоральный процесс". Захарова: Это
заявление Госдепа, уверена, не станет единичным Фото: ЕРА Она
процитировала слова представителя Госдепартамента Клэя Ноэла,
который прокомментировал отказ Центризбиркома РФ зарегистрировать
оппозиционера Алексея Навального кандидатом в президенты страны."Мы
продолжаем выражать обеспокоенность в связи с существующим
применением строгих мер со стороны российского правительства по
отношению к независимым голосам – от журналистов и до
активистов гражданского общества и оппозиционных политиков. Такие
действия указывают, что российское правительство не смогло защитить
пространство в России для осуществления прав человека и реализации
основных свобод", – передала Захарова слова Ноэла.По ее
словам, "эти люди целый год возмущались якобы "вмешательством"
России в их электоральный процесс"."Это заявление Госдепа, которое,
уверена, не станет единичным, – прямое вмешательство как в
процесс выборов, так и внутренние дела государства", – заявила
Захарова.Она написала, что про "строгие меры" в отношении
несогласных журналистов "заявили те же люди, которые только что
упаковали RT и Sputnik в обертку инагентов, травят российские СМИ
по всему миру и вкладывают огромные деньги в "противодействие
российской пропаганде", называя так всех, с кем не
согласны"."Кстати. Я правильно поняла Госдеп: все, к кому
"российское правительство" не "применяет строгие меры",
независимыми голосами не являются? Или это очень сложный
вопрос?" – спросила спикер МИД РФ.
https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10215467406348006
Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018
года.Навальный объявил о решении участвовать в выборах
президента в декабре 2016 года. Он сказал, что идет на
выборы "с программой о том, как сделать Россию справедливой и
современной". Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова говорила,
что оппозиционер может принять участие в
выборах президента 2018 года, только если с него снимут
судимости или изменят законодательство.25 декабря ЦИК приняла
решение об отказе в регистрации Навального кандидатом.Политик в
ответ записал видеообращение, в котором объявил о
"забастовке избирателей" в связи с отказом ЦИК РФ допускать его на
выборы из-за непогашенной судимости.26 декабря представитель
Европейской службы внешних действий Майя Косьянчич заявила, что
недопуск Навального к выборам президента РФ ставит под сомнение
политический плюрализм в России.
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