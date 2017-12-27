Представитель Госдепартамента США Клэй Ноэл выразил обеспокоенность в связи с недопуском российского оппозиционера Алексея Навального на выборы президента. В ответ спикер МИД РФ Мария Захарова отметила, что "эти люди целый год возмущались якобы "вмешательством" России в их электоральный процесс". Захарова: Это заявление Госдепа, уверена, не станет единичным Фото: ЕРА Она процитировала слова представителя Госдепартамента Клэя Ноэла, который прокомментировал отказ Центризбиркома РФ зарегистрировать оппозиционера Алексея Навального кандидатом в президенты страны."Мы продолжаем выражать обеспокоенность в связи с существующим применением строгих мер со стороны российского правительства по отношению к независимым голосам – от журналистов и до активистов гражданского общества и оппозиционных политиков. Такие действия указывают, что российское правительство не смогло защитить пространство в России для осуществления прав человека и реализации основных свобод", – передала Захарова слова Ноэла.По ее словам, "эти люди целый год возмущались якобы "вмешательством" России в их электоральный процесс"."Это заявление Госдепа, которое, уверена, не станет единичным, – прямое вмешательство как в процесс выборов, так и внутренние дела государства", – заявила Захарова.Она написала, что про "строгие меры" в отношении несогласных журналистов "заявили те же люди, которые только что упаковали RT и Sputnik в обертку инагентов, травят российские СМИ по всему миру и вкладывают огромные деньги в "противодействие российской пропаганде", называя так всех, с кем не согласны"."Кстати. Я правильно поняла Госдеп: все, к кому "российское правительство" не "применяет строгие меры", независимыми голосами не являются? Или это очень сложный вопрос?" – спросила спикер МИД РФ. https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10215467406348006 Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года.Навальный объявил о решении участвовать в выборах президента в декабре 2016 года. Он сказал, что идет на выборы "с программой о том, как сделать Россию справедливой и современной". Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова говорила, что оппозиционер может принять участие в выборах президента 2018 года, только если с него снимут судимости или изменят законодательство.25 декабря ЦИК приняла решение об отказе в регистрации Навального кандидатом.Политик в ответ записал видеообращение, в котором объявил о "забастовке избирателей" в связи с отказом ЦИК РФ допускать его на выборы из-за непогашенной судимости.26 декабря представитель Европейской службы внешних действий Майя Косьянчич заявила, что недопуск Навального к выборам президента РФ ставит под сомнение политический плюрализм в России. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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