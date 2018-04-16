|Какие солнцезащитные очки созданы для Вас? Названия и тонкости выбора аксессуаров
|16.04.2018 11:51
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При выборе данного аксессуара нужно, прежде только, учитывать форму своего лицаОна может быть овальной, круглой, вытянутой, больше тяготеть к квадрату или треугольнику. Важно, чтобы очки не подчеркивали диспропорцию, если она имеется, и не контрастировали с чертами лица.
В ассортименте интернет-магазина Trade-city.ua на странице http://trade-city.ua/catalog/glasses/ собраны солнцезащитные очки самых разнообразных моделей. Это аксессуары мировых брендов, оригинальность которых не вызывает сомнений. Продукция доставляется по всем регионам страны в предельно сжатые сроки.
Разновидности солнцезащитных очков
Наиболее универсальной моделью очков считаются Вайфареры, вошедшие в моду в 50-х годах прошлого века. Именно их носила Одри Хэпберн в культовом кино «Завтрак у Тиффани». Вайфареры имеют ровную верхнюю планку и немного скругленный внизу трапециевидный ободок. Они идут практически всем и вписываются в любой имидж.
Популярностью также пользуются следующие виды очков:
Выделяют также еще один вид очков под названием Панто. Они имеют немного изогнутую верхнюю планку и небольшие круглые линзы. Такие модели хорошо смотрятся на обладателях овального и треугольного лица с мелкими чертами. Любой из вышеперечисленных типов очков, а также широкий спектр других аксессуаров можно найти в интернет-магазине Trade-city.ua.