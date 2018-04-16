При выборе данного аксессуара нужно, прежде только, учитывать форму своего лица

В ассортименте интернет-магазина Trade-city.ua на странице http://trade-city.ua/catalog/glasses/ собраны солнцезащитные очки самых разнообразных моделей. Это аксессуары мировых брендов, оригинальность которых не вызывает сомнений. Продукция доставляется по всем регионам страны в предельно сжатые сроки.

Разновидности солнцезащитных очков

Наиболее универсальной моделью очков считаются Вайфареры, вошедшие в моду в 50-х годах прошлого века. Именно их носила Одри Хэпберн в культовом кино «Завтрак у Тиффани». Вайфареры имеют ровную верхнюю планку и немного скругленный внизу трапециевидный ободок. Они идут практически всем и вписываются в любой имидж.

Популярностью также пользуются следующие виды очков:

«Кошачий глаз» или «Лисички» – с вытянутым верхним уголком. Смотрятся очень кокетливо и креативно. Это идеальный аксессуар для обладателей круглого или овального лица, придающий образу выразительность.

«Авиаторы» – крупные очки с каплеобразными линзами, тонкой металлической оправой и силиконовыми носоупорами. Они как нельзя лучше подходят людям с лицом квадратной и треугольной формы.

Броулайнеры – имеют яркую верхнюю планку, подчеркивающую линию бровей и лишены оправы в нижней части. Были очень популярны в 80-х годах. Именно броулайнеры как нельзя лучше смягчают острый подбородок и вытянутость лица.

Тишейды – или круглые очки «бабушки», прославленные Джоном Ленноном и Оззи Осборном. Они компенсируют угловатые черты, потому оптимально подходят людям с тяжелым подбородком и резкими скулами.

«Стрекозы» – обладают толстой пластиковой оправой и большими линзами, закрывая полностью брови и скулы. Данные модели хорошо нивелируют продолговатость и треугольную форму лица.

Выделяют также еще один вид очков под названием Панто. Они имеют немного изогнутую верхнюю планку и небольшие круглые линзы. Такие модели хорошо смотрятся на обладателях овального и треугольного лица с мелкими чертами. Любой из вышеперечисленных типов очков, а также широкий спектр других аксессуаров можно найти в интернет-магазине Trade-city.ua.