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Ни один из более 100 снарядов не был сбит сирийскими ПВО
16.04.2018 11:52
Ни один из более 100 снарядов не был сбит сирийскими ПВО Ни одна из ракет союзников не была сбита во время ударов по Сирии.

По данным Европейского командования США (EUCOM), ни один из более 100 снарядов, выпущенных США, Британией и Францией по объектам по производству химического оружия в Сирии, не был поражен сирийскими силами противовоздушной обороны.

Кроме того, в EUCOM отметили, что нет никаких признаков того, что были задействованы российские системы ПВО, сообщает Укринформ.

Всего было выпущено 105 единиц оружия против трех целей. В частности, из региона Красного моря — 30 ракет Tomahawk запустил крейсер Monterey (США), семь – эсминец Laboon (США); из Персидского залива 23 ракеты Tomahawk были запущены эсминцем Higgins (США); из Средиземноморья: шесть ракет с подлодки John Warner (США), три ракеты с французского фрегата Languedoc. С воздуха было запущено 19 ракет с двух бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer. Королевские британские ВВС (истребители Tornado и Typhoon) запустили восемь ракет, истребители ВВС Франции Rafales и Mirages — девять ракет.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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