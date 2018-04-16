Украинская компания-производитель алкогольных напитков Beverage Trading Company презентовала новую линейку уникальной водки MEDOFF CITIES, передает со ссылкой на релиз компании.

"Все давно знают, что главная особенность, отличающая международный бренд Medoff от всех других водок – это невероятная мягкость, которая достигается благодаря уникальной технологии фильтрации медом.

Теперь безупречно мягкий вкус Medoff представлен дополнительными тремя видами в новой линейке CITIES EDITION", - отметили в компании.

Рецептура каждой из новинок воплотила в себе традиционные ингредиенты из разных уголков земного шара, потому новые вкусы имеют соответствующее название:

"Medoff New York" — поддерживает твой ритм жизни в большом городе. Ультрамягкая водка с легким ароматом мелисы — идеальная основа для коктейлей, пьется легко и непринужденно. 37,5% алкоголя позволит сохранить отличное настроение на протяжении только вечера.

"Medoff Berlin" — мягкая, сдержанная и изысканная 40% водка с легким солодовым ароматом.

"Medoff Tokyo" — нежно-мягкая, утонченная как восточная культура. В составе водки рисовый настой, который дарит ей особенный бархатистый вкус.

"Яркий необычный дизайн с переливающимися элементами подчеркивает стильность и современность международного бренда, вызывая желания попробовать все три вида!

Новая линейка Medoff вдохновляет потребителей пробовать новое и достигать новых вершин! Где бы ты не был, Medoff – это то, что подчеркнет твою индивидуальность и тонкий вкус", - отмечается в релизе.

Напомним, как сообщал , по итогам экспертизы ИСЭ водка MEDOFF набрала наибольшее количество дегустационных балов.

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