Легендарный капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна поддерживает киевское «Динамо» в матчах еврокубков.

Дарио Срна заявил о том, что его проблемы с допингом ничто по сравнению с войной на Донбассе, информирует svodka.net.

Такое признание отбывающий дисквалификацию за употребление допинга хорват сделал в интервью программе «Великий футбол».

«В еврокубках я болею за «Динамо», а что здесь такого? Их победы, это же очки, это рейтинг Украины. Я не враг киевлян, в Европе пусть выигрывают. Вот в чемпионате – да, я хочу, чтобы они проигрывали. И это нормально. Я радуюсь, когда «Динамо» проигрывает в чемпионате, потому что я хочу, чтобы побеждал «Шахтер». Можете спросить у Модрича – он тоже рад, когда проигрывает Барселона. Но это не значит, что он не уважает каталонцев, также и я уважаю «Динамо», – приводит слова Срны Football.ua.

Дарио Срна возглавит именитый киевский клуб .

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