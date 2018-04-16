По подсчетам специалистов американского "Фонда чистого будущего", на Чернобыльской АЭС живут примерно 250 бездомных собак, еще более 255 – в Чернобыле. Специалисты собирают средства для стерилизации и вакцинации собак в зоне отчуждения Фото: cleanfutures.org По состоянию на 16 апреля фонду удалось собрать почти $53 из необходимых $127 тыс.Собранные деньги пойдут на приобретение вакцин от бешенства, анестезии и медицинских принадлежностей, необходимых для обработки более 500 животных.Как сообщили в пресс-службе Чернобыльской атомной станции, фонд основали американцы Лукас Хиксон и Эрик Камбериан. Они приезжали на АЭС в течение последних пяти лет в рамках программы "RAD-ER" для профессионалов, разработанной Карлом Уиллисом и Научным учреждением Уиллиса. 6 апреля представители фонда снова посетили станцию, чтобы обсудить условия реализации проекта по отлову, вакцинации от бешенства и стерилизации собак. Помимо волонтеров и ветеринаров к работам по стерилизации и вакцинации собак привлекут сотрудников атомной электростанции.На реализацию проекта отвели три года. Специалисты рассчитывают, что им удастся прекратить естественное увеличения количества собак в зоне отчуждения. В фонде настаивают, что на станцию должны нанять штатного ветеринара, который бы следил за собаками и оказывал им необходимую помощь.По подсчетам специалистов фонда, на Чернобыльской АЭС живут примерно 250 бездомных собак, еще более 255 – в Чернобыле."Фонд чистого будущего" предварительно провел консультации с заинтересованными организациями и университетами в США, благотворительным фондом США – Украина и экспертами со только мира, отметили в пресс-службе ЧАЭС. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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