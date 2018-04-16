|
Американский фонд поможет бездомным собакам на территории Чернобыльской зоны отчуждения
|
16.04.2018 11:55
|
По подсчетам специалистов американского "Фонда чистого будущего",
на Чернобыльской АЭС живут примерно 250 бездомных собак, еще более
255 – в Чернобыле. Специалисты собирают средства для стерилизации и
вакцинации собак в зоне отчуждения Фото: cleanfutures.org По
состоянию на 16 апреля фонду удалось собрать почти $53 из
необходимых $127 тыс.Собранные деньги пойдут на приобретение вакцин
от бешенства, анестезии и медицинских принадлежностей, необходимых
для обработки более 500 животных.Как сообщили в пресс-службе
Чернобыльской атомной станции, фонд основали американцы Лукас
Хиксон и Эрик Камбериан. Они приезжали на АЭС в течение последних
пяти лет в рамках программы "RAD-ER" для профессионалов,
разработанной Карлом Уиллисом и Научным учреждением Уиллиса. 6
апреля представители фонда снова посетили станцию, чтобы обсудить
условия реализации проекта по отлову, вакцинации от бешенства
и стерилизации собак. Помимо волонтеров и ветеринаров к
работам по стерилизации и вакцинации собак привлекут сотрудников
атомной электростанции.На реализацию проекта отвели три года.
Специалисты рассчитывают, что им удастся прекратить естественное
увеличения количества собак в зоне отчуждения. В фонде настаивают,
что на станцию должны нанять штатного ветеринара, который бы следил
за собаками и оказывал им необходимую помощь.По подсчетам
специалистов фонда, на Чернобыльской АЭС живут примерно 250
бездомных собак, еще более 255 – в Чернобыле."Фонд чистого
будущего" предварительно провел консультации с заинтересованными
организациями и университетами в США, благотворительным
фондом США – Украина и экспертами со только мира, отметили в
пресс-службе ЧАЭС.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира