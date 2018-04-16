«Если бы вы только знали, как мне отвратительна вся отечественная кладбищенско-церковная культура.

Это какое-то невероятное оскорбление человеческого духа – оградки на кладбище, пластиковые цветы, кресты, сваренные из обрезков труб, яичная скорлупа, пошлейшие надписи на памятниках, свечки в банках, приторная скорбь могильщиков, кутья, конфеты, оставленные на столике, скороговорка священника, чарка водки, накрытая кусочком черного хлеба, подселение в чужие могилы, слова «выпить сегодня – это святое» и «не чокаясь», конкуренция между памятниками – у кого богаче, покупка цветов – нам, пожалуйста, четное количество, липкая грязь под ногами, забитые под завязку контейнеры с мусором и уверенность, что приехав в Пасху на кладбище, человек делает что-то очень хорошее …

Не так надо помнить о дорогих для себя людях. Не так!».

Это слова Александра Чекменова, украинского фотографа, уроженца Донбасса. Он является автором фотографий, которые мне хотелось бы пристегнуть к этому блогу и показать вам именно сегодня, в день поминального воскресенья. В гробки, проще говоря. Ведь далеко не все из вас соприкасаются с этой так сказать традицией, но о явлении точно слышало как минимум большинство. Автор считает, что если фото изменит сознание хотя бы одного человека, то это уже очень хорошо. Присоединяюсь к его мысли и попытаюсь помочь этим фотографиям своим комментарием по данной теме.

Знаете, совсем не ожидала как-то, но сегодня снова увидела в ленте привычные этому дню посты. Нет, не со стёбом, хотя таких действительно большинство. А вот те самые, по-хичкокски хоррорные посты. Такие трушные прям, с фотографиями на кладбищах и рассказами, натурально будоражащими кровь. Как вот, например, этот.

Как видим, некоторые родители переходят все допустимые рамки, не только втягивая детей в эти, мягко говоря, очень странные традиции, но и буквально спаивая их. Тут вообще самая настоящая клиника и дело соответствующих служб с инцидентом разобраться.

Но и без этого данная традиция (да и традиция ли? и чья она, если да? языческая, как мне кажется, но могу и ошибаться) выглядит по крайней мере первобытно и нецивилизованно. Нет, я не имею ничего против приходов на кладбища в плане уходов за могилами близких. Но почему этого нельзя сделать без сомнительных ритуалов? Без застолий у могил с поеданием и распитием спиртного? Без собирающих прямо с могильной землёй по пакетам паски да конфеты детей? Без сопутствующих всё это дело пьяных людей — дерущихся, орущих, сорящих мусор и даже горланящих песни…

Насчёт алкоголя скажу отдельно. Вот всегда меня это коробило, даже безотносительно от «гробков». Умирает человек, хоронят его, стандартные поминки, попойки, а потом ещё и ему там прямо на могиле ставят посуду и в стакан зачем-то наливают водку. ЗАЧЕМ? Особенно дико это выглядит, когда человек умер как раз от последствий алкоголизма. Это что, троллинг такой? Здесь, мол, от этого мучился и умер, так ещё и на том свете продолжай? Ну тогда нужно погибшим в автокатастрофах носить на могилы машинки, повесившимся верёвки и так далее. В общем, ещё один жуткий атавизм.

Резюмировать тут отдельно нечем. Каждый всё равно будет продолжать жить в какой-то своей личной экзистенциальной парадигме и чужому мнению туда вряд ли пробиться. Но повторно соглашусь с автором тех до оторопи отталкивающих, хотя и до последней капли правдивых фото: если хотя бы один человек задумается и изменит свою точку зрения, это уже будет хорошо. Не устраивайте на кладбищах застольные оргии, люди. Не таскайте туда детей и уж тем паче не заставляйте их пить. Не растите моральных уродов по образу и подобию своему. Нет, это не заповедь, это усталый с мольбой в голосе призыв к цивилизации.

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