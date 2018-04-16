В Украине расширили список изданий, в содержании которых усматривается направленность на ликвидацию независимости страны, пропаганду насилия, разжигания религиозной вражды, совершение терактов и так далее. Соответствующее решение было принято Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины.

Перечень пополнили еще семь российских книг - теперь в нем 166 российских изданий, две книги из отдельных районов Донецкой и Луганской областей и четыре - из Украины.

В частности, в список были внесены следующие книги: "Под грифом "Любой ценой" и "Радикальный удар" (Альберт Байкалов), "Эксперимент "Украина". Недоразумение длиною в столетие" (Виктор Зуев), "Исповедь российского добровольца" (Юрий Горошко), "Славянский разлом. Украинско-польское иго в России" (Александр Пыжиков), "Война на Донбассе. Оружие и тактика" (Александр Широкорад) и "Водоворот. Украинский? Осознание. Записки наивного обывателя" (Виталий Шиловский).

Стоит отметить, что в настоящее время в списке 172 книги.

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