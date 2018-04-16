Правильный выбор недвижимости обуславливают десятки различных критериев

Преимущества в деталях

Речь идет о современном жилом комплексе в западной части столицы. Он включает шесть секций, часть из которых отвели под рестораны, магазины и даже центры детского развития. Жилые помещения, преимущественно, свободной планировки предусмотрены в 16-этажных зданиях. В каждой квартире – просторная кухня, спальня, гостиная, санузел и лоджия.

Внешнее оформление фасадов осуществляется с использованием инновационных материалов. С их помощью даже далеким от градостроительства людям не сложно будет оценить достоинства современного архитектурного стиля. Монолитно-каркасная технология строительства предусматривает надежную «связь» фундамента, перекрытий и колонн. А тщательное проектирование напрочь исключает возможность каких-либо деформаций даже при усадке здания.

Застройщиком комплекса является известная не только в Киеве компания SAGA Development. На ее счету – 9 строящихся объектов в столице и Одессе. Исходя из качества оборудования и материалов, задействованных в возведении каждого из этих комплексов, в долговечности ЖК SAN FRANCISCO сомневаться не приходится. Положительный выбор жилой и коммерческой недвижимости здесь также определяют:

система экономичного потребления электроэнергии;

инженерные коммуникации улучшенного качества в каждой секции комплекса;

повышенный уровень безопасности жильцов за счет круглосуточного видеонаблюдения за домом и квартирами (этой цели также должна поспособствовать автоматизированная работа, а главное – диспетчеризация подземных коммуникаций).

Уют– в каждом квадрате

Если вы подыскиваете недорогой и, в то же время, качественный вариант для жизни, счастье можно построить и на 38 квадратах со свободной планировкой. Жилой комплекс предусматривает площадь однокомнатных квартир и в 55 кв. м. Двухкомнатные квартиры с большим количеством различных вариантов планировок станут идеальным вариантом для семейных пар.

Минимальная площадь трехкомнатных квартир в новом комплексе – 89-95 кв. м. А четырехкомнатных – 97 квадратов. Со временем здесь можно будет объединить кухню с гостиной, а спальню – с гардеробной. Четкое разграничение зон отдыха, сна и приема пищи для каждого члена семьи – дело первой важности.

Максимум удобств – в одном районе

Расположенный в одном из наиболее благоустроенных районов Киева, объединяет под одной крышей лучшие технологии для жизни и бизнеса. Транспортная развязка ЖК Сан Франциско дает возможность без труда добраться до знаменитого Храма Животворного источника, культурно-развлекательного комплекса «Бинго» и одного из лучших спорткомплексов столицы «Наука-Спорт».

В непосредственной близости от объекта – парки и скверы, впечатляющие разнообразием многолетних и декоративных растений. Ну а всех приезжих в поисках работы здесь непременно заинтересуют более 50 предприятий разных форм собственности.

Пока что общие работы выполнены на 45%. Но с каждый днем, объект приближается к мечте, пожалуй, каждого второго киевлянина. Чтобы выгодно инвестировать на покупке квартиры, уже сейчас стоит обратиться в отдел продаж компании-застройщика.