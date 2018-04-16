Новые санкции, которые США готовят против России, направлены уже непосредственно на ускорение падения режима Владимира Путина.

Как только нынешняя власть РФ падет, будет решен вопрос возвращения Украине оккупированных Донбасса и Крыма. Такое мнение высказал «Апострофу» российский финансист и блогер Слава Рабинович.

— Новые санкции приведут к загниванию российской экономики, а обвал финансовых систем ускорит процесс.

Здесь ситуация проста — Путин бросил вызов всему остальному миру в 2014 году, он начал войну против только остального мира, который принял этот вызов и обязательно победит в этом противостоянии, на 100 процентов.

Поскольку никто в РФ не собирается кидаться ядерными боеголовками, то победа будет одержана чисто экономическим способом. Поэтому чем больше Путин быкует, тем сильнее будут санкции, тем быстрее будет одержана победа.

Помогут ли эти санкции в вопросе Донбасса и Крыма? Путин может уже никуда не отступать, поскольку здесь стоит вопрос о том, когда прекратится режим оккупации им России. Я думаю, что все направлено на то, чтобы сбросить режим Путина.

Когда в России начнется экономический и финансовый беспорядок, за которым последует социальный и политический беспорядок, тогда путинскому режиму будет тяжело продолжать захват и удержание власти. Я думаю, что в этом контексте следует рассматривать проблему Крыма и Донбасса. То есть когда путинский режим падет, то проблема Донбасса и Крыма решится сразу за этим.

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