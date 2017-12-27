Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко будет обращаться в парламент с предложением вернуть уголовную ответственность за прорыв границы. Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, сообщает

Он отметил, что случай с возвращением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили был нарушением закона.

“Прорывать границу является невиданным глумлением над законом. При Януковиче за это ввели административную ответственность. Как Генпрокурор и как гражданин, я с этим не согласен ... Буду обращаться в парламент с предложением вернуть уголовную ответственность за нарушение закона. Штраф в триста гривен здесь недопустим”, — сказал он.

Как сообщал Саакашвили внесли в базу данных “Миротворца” после прорыва границы.

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