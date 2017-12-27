|Луценко будет просить парламент вернуть уголовную ответственность за прорыв границы
|27.12.2017 03:25
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко будет обращаться в парламент с предложением вернуть уголовную ответственность за прорыв границы. Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, сообщает
Он отметил, что случай с возвращением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили был нарушением закона.
“Прорывать границу является невиданным глумлением над законом. При Януковиче за это ввели административную ответственность. Как Генпрокурор и как гражданин, я с этим не согласен ... Буду обращаться в парламент с предложением вернуть уголовную ответственность за нарушение закона. Штраф в триста гривен здесь недопустим”, — сказал он.
Как сообщал Саакашвили внесли в базу данных “Миротворца” после прорыва границы.
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