|Повний провал: екс-Борис Апрель Зіанджа розчарувала фанів на "Голосі країни" (ВІДЕО)
|16.04.2018 12:03
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Напередодні на телеканалі 1+1 відбувся півфінал шоу "Голос країни-8", і одним з найбільш очікуваних виступів був виступ Зіанджі, співачки-трансгендера, відомої раніше як Борис Апрель.
Зірка виконала пісню ABBA Mamma Mia, втім, у фінал не пройшла - за результатами голосування глядачів вона програла і покинула проект. Так, шанувальники були розчаровані вибором пісні і заявили, що "витягнули" композицію дівчата на бек-вокалі, а не Зіанджа.
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