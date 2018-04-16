Теперь уже открыто и без оглядки Москву называют лжецами и чуть ли не подонками.

Прошедшие выходные выдались на редкость бурными и удачными. В самом деле, Штаты и союзники, примерно отработали по целям в Сирии после того, как из Москвы с надрывом кричали, что будут сбивать все, что долетит до Сирии. Блеф не удался. Посылка прибыла на место и методично зачистила именно то, что должна была зачистить, ни вправо, ни влево. Понятно, что обсуждение этих радостных событий почти полностью заполнили Сеть, а все остальное прошло транзитом. Но между параллельных событий было кое-что, чего никак нельзя упускать, информирует svodka.net.

Мы не раз отмечали, что структура американской власти предполагает должность вице-президента. Причем это не формальная должность и не совсем дублер президента, который бездействует вплоть до момента, когда президент (по любой причине) выбывает из игры. Будь это иначе, то вице-президент не шел бы в связке с президентом на выборы, а просто был бы назначен президентом в качестве заместителя. Проще говоря, уровень легитимности вице-президента соответствует таковой – самого президента. Поэтому он просто не может не действовать, на протяжении своей каденции. Считается, что вице-президенту доверяется вести переговоры или делать заявления в том случае, когда президент не может этого сделать, стесненный протоколом или другими обстоятельствами. Он может более раскованно обозначать позицию США без необратимых последствий для ситуации. В частности, это означает, что он может выдать что-то наподобие «есть мнение» и это мнение будет очень существенным, хотя и без лоска официоза. Не удивительно, что Майкл Пенс подключается к активным действиям именно в такие моменты.

Вспомним прошлогодний визит президента Украины Порошенко в США. Переговоры именно с Трампом, заняли немного времени, зато почти все время своего пребывания в Америке, Порошенко общался именно с Пенсом и с ним же посещал Пентагон и другие интересные места. Тогда еще не пришло время тыкать Путина носом в его собственные экскременты, которыми он уже выпачкал полмира, а потому – украинские вопросы решались под эгидой вице-президента. Именно тогда был сломлен запрет поставки оружия, созданный администрацией Обамы. То, что мы уже получили, получаем и готовимся получать по линии военного взаимодействия с США, было заложено именно во время того визита и благодаря личной энергии Майкла Пенса, который полностью поддержал Украину, в лице Пороха.

Так вот, в ночь на субботу, авиация и флот союзников, аккуратно ровняли с лицом Земли военные объекты в Сирии, а уже днем, на саммите Америк в Перу, Майкл Пенс дал комментарий того, что только что произошло в Сирии. Как и положено вице-президенту, он дал более широкую картину, чем то мог сделать президент Трамп или Госдепартамент. И сказанное им достойно цитирования.

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«Наше письмо России: вы на неправильной стороне истории. Пришло время для России понять сигнал, который президент Трамп подал вчера вечером. Вас оценивают по тому, в чьей компании вы находитесь» — сказал Пенс, но нечто подобное было сказано и официальными представителями Госдепа и даже Трамп что-то такое говорил. Но дальше были сказаны вещи, которые мог сказать только вице-президент.

«Соединенные Штаты готовы ответить, чтобы защитить наши силы. И ясно, что США также готовы предпринять дополнительные действия длительного характера, чтобы убедиться в том, что Дамаск понимает: ему придется поплатиться, если она снова использует химическое оружие». Этим словам уже дана оценка и звучит она как предупреждение Москве на случай, если им опять захочется отыграться как при Хишаме. То есть, Путину сказали: «Дернетесь с обраткой – поймаете по полной программе».

Он дал оценку действиям американских военных примерно так:

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«Цель того задания, которое главнокомандующий дал нашим вооруженным силам и нашим союзникам, была полностью достигнута – быстро и профессионально». Это – привет тем, кто рассказывал, что из 120 ракет, выпущенных по Сирии, асадовцы сбили 150.

Ну и вишенкой на торте стала оценка действий РФ в этой ситуации. Теперь уже открыто и без оглядки Москву называют лжецами и чуть ли не подонками.

«Даже сейчас Россия умышленно распространяет дезинформацию относительно чудовищных действий Асада и ее собственного соучастия в этих преступлениях. Но фотографии мертвых детей и видеозаписи страданий людей — очевидные доказательства того, что произошло. Ложь России рассыплется перед лицом правды».

В общем, в Кремле могут еще заниматься усиленными медитациями и планировать очередные фекальные гейзеры, но в этих фонтанах нечистот теперь будут барахтаться они сами и та уменьшающаяся куча продажной дряни, которая сидит у них на подсосе в западных странах. Мир изменился насовсем.

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