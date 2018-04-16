В Британии возникли опасения по поводу реакции России на удар и их союзников, в числе которых Британия, по базам Асада в Сирии.

Предполагается, что это может быть не военный ответ, а кибератака. Причем по жизненно важным сферам, в числе которых водоснабжение, газовые сети, банки, больницы и управление воздушным движением, пишет со ссылкой на и

"Эксперты считают, что не ответит военной силой, а предложит Кремлю взломать банки, газоснабжение и водоснабжение, больницы и аэродромы", - отмечается в издании.

При этом у британцев есть надежда, что их Центр правительственной связи довольно контролирует интернет, чтобы предотвратить киберагрессию из Кремля после ракетных ударов по сирийской химической базе в Дамаске.

DailyMail также представила инфографику с полной информацей о том, как под руководством проводилась нападение "Томагавками" по Сирии.

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