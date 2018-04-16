"Я предлагаю, условно говоря, взять сначала отдельно Горловку или Новоазовский район"

"У меня есть свой план. Он называется" Тактика мелких шагов, которым аплодируют все ". Я не считаю, что реинтегрировать можно сразу всю территорию оккупированного Донбасса". Голубых шлемов "столько нет - на всю территорию. Поэтому я предлагаю, условно говоря, взять сначала отдельно Горловку, или Новоазовский район. План такой: заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка, или сельского Новоазовского района. Граница с оккупированной территории сразу берут под контроль и "голубые каски", и украинские пограничники. Внутрь ц иеи воз Утойе в Украине территории заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по нашему закону ", - рассказал министр в интервью " Украинской правде " .

По его словам, кто победит на этих выборах, неважно.

"Пофиг, кто победил на этих выборах. Я глубоко убежден, что на местных выборах там в большинстве случаев выберут кого-то из откровенно проимперскими взглядами. Но в стратегической перспективе это не так важно. Главное - сформировать переходную администрацию: на основе этих новых, избранных по украинскому закону органов и представителей государственной власти Украины туда должна прийти центральная власть с украинскими полицейскими силами " , - уточнил Аваков.

После этого, считает министр, Украина должна принять законы об амнистии и о коллаборационистов, а также предоставить специальный экономический статус возвращенным территориям, чтобы они восстанавливались опережающими темпами.

"Я думаю, что люди с оккупированных территорий пострадают в правах по выборам в центральные органы власти - парламента, президента и так далее. Но это нормальная международная практика" , - добавил Аваков.

Напомним, что формат миротворческой миссии является спорным вопросом для Украины и РФ , которая поддерживает боевиков. Украина рассчитывает на полномасштабную миссию, которая возьмет под контроль всю оккупированную территорию Донбасса включая государственной границей. Россия предлагала только "охранную миссию" для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в районе линии соприкосновения.