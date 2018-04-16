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Аваков изложил свой план мирного возвращения оккупированного Донбасса
16.04.2018 12:06
Аваков изложил свой план мирного возвращения оккупированного Донбасса
"Я предлагаю, условно говоря, взять сначала отдельно Горловку или Новоазовский район"
Министр внутренних дел Арсен Аваков предлагает вводить миротворцев на оккупированную территорию Донбасса поэтапно.
Аваков изложил свой план мирного возвращения оккупированного Донбасса Арсен Аваков. Фото: unian.net

"У меня есть свой план. Он называется" Тактика мелких шагов, которым аплодируют все ". Я не считаю, что реинтегрировать можно сразу всю территорию оккупированного Донбасса". Голубых шлемов "столько нет - на всю территорию. Поэтому я предлагаю, условно говоря,  взять сначала отдельно Горловку, или Новоазовский район. План такой: заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка, или сельского Новоазовского района. Граница с оккупированной территории сразу берут под контроль и "голубые каски", и украинские пограничники. Внутрь ц иеи воз Утойе в Украине территории заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по нашему закону ", - рассказал министр в интервью " Украинской правде " .

По его словам, кто победит на этих выборах, неважно.

"Пофиг, кто победил на этих выборах. Я глубоко убежден, что на местных выборах там в большинстве случаев выберут кого-то из откровенно проимперскими взглядами. Но в стратегической перспективе это не так важно. Главное - сформировать переходную администрацию: на основе этих новых, избранных по украинскому закону органов и представителей государственной власти Украины туда должна прийти центральная власть с украинскими полицейскими силами " , - уточнил Аваков.

После этого, считает министр, Украина должна принять законы об амнистии и о коллаборационистов, а также предоставить специальный экономический статус возвращенным территориям, чтобы они восстанавливались опережающими темпами.

"Я думаю, что люди с оккупированных территорий пострадают в правах по выборам в центральные органы власти - парламента, президента и так далее. Но это нормальная международная практика" , - добавил Аваков.

Напомним, что формат миротворческой миссии является спорным вопросом для Украины и РФ , которая поддерживает боевиков. Украина рассчитывает на полномасштабную миссию, которая возьмет под контроль всю оккупированную территорию Донбасса включая государственной границей. Россия предлагала только "охранную миссию" для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в районе линии соприкосновения.

Ранее, Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что более 40 стран готовы принять участие в составе миротворческой операции на оккупированной территории Донбасса.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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