|Аваков изложил свой план мирного возвращения оккупированного Донбасса
|16.04.2018 12:06
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"Я предлагаю, условно говоря, взять сначала отдельно Горловку или Новоазовский район"Министр внутренних дел Арсен Аваков предлагает вводить миротворцев на оккупированную территорию Донбасса поэтапно.
Арсен Аваков. Фото: unian.net
"У меня есть свой план. Он называется" Тактика мелких шагов, которым аплодируют все ". Я не считаю, что реинтегрировать можно сразу всю территорию оккупированного Донбасса". Голубых шлемов "столько нет - на всю территорию. Поэтому я предлагаю, условно говоря, взять сначала отдельно Горловку, или Новоазовский район. План такой: заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка, или сельского Новоазовского района. Граница с оккупированной территории сразу берут под контроль и "голубые каски", и украинские пограничники. Внутрь ц иеи воз Утойе в Украине территории заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по нашему закону ", - рассказал министр в интервью " Украинской правде " .
По его словам, кто победит на этих выборах, неважно.
"Пофиг, кто победил на этих выборах. Я глубоко убежден, что на местных выборах там в большинстве случаев выберут кого-то из откровенно проимперскими взглядами. Но в стратегической перспективе это не так важно. Главное - сформировать переходную администрацию: на основе этих новых, избранных по украинскому закону органов и представителей государственной власти Украины туда должна прийти центральная власть с украинскими полицейскими силами " , - уточнил Аваков.
После этого, считает министр, Украина должна принять законы об амнистии и о коллаборационистов, а также предоставить специальный экономический статус возвращенным территориям, чтобы они восстанавливались опережающими темпами.
"Я думаю, что люди с оккупированных территорий пострадают в правах по выборам в центральные органы власти - парламента, президента и так далее. Но это нормальная международная практика" , - добавил Аваков.
Напомним, что формат миротворческой миссии является спорным вопросом для Украины и РФ , которая поддерживает боевиков. Украина рассчитывает на полномасштабную миссию, которая возьмет под контроль всю оккупированную территорию Донбасса включая государственной границей. Россия предлагала только "охранную миссию" для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в районе линии соприкосновения.
Ранее, Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что более 40 стран готовы принять участие в составе миротворческой операции на оккупированной территории Донбасса.