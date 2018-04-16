Конкретных сроков в администрации президента США при этом не назвали

Цели США в Сирии не изменились, а американские военнослужащие покинут страну «настолько быстро, насколько это возможно», цитирует пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс телеканал Fox News, информирует svodka.net.

«Задачи американского присутствия не изменились. Президент ясно дал понять, что он хочет вывести войска США домой настолько быстро, насколько это возможно», — заявил Сандерс, комментируя данные о том, что французский президент Эммануэль Макрон убедил американского лидера Дональда Трампа оставить после ракетной атаки по Сирии войска в стране на долгий срок. Сандерс отметила, что в задачи войск США входит «полный разгром (запрещенной в России террористической организации) „Исламское государство“», а также «формирование условий, которые предотвратили бы его возвращение». По словам Сандерс, Вашингтон также ожидает «большей ответственности» за регион от своих союзников «как в финансовом, так и в военном плане».

5 апреля в Белом доме заявили о том, что американская операция в Сирии приближается к «скорому завершению». Конкретных сроков в администрации президента США при этом не назвали. Глава национальной разведки США Дэн Коутс говорил, что операция в Сирии завершится «относительно скоро», а Трамп — о том, что хочет вернуть вооруженные силы домой для начала процесса «восстановления» США. The Associated Press писало, что пятого апреля Трамп обсуждал вывод войск из Сирии со своими советниками. Собеседники агентства отмечали, что советники президента советовали ему не торопиться с этим решением.

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