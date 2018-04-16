Украинский музыкант Денис Повалий, сын певицы Таисии Повалий, назвал своего тренера на проекте "Голос страны", певицу Тину Кароль "великой хозяйкой". | Повалий: Мне тут явно места нет Фото: Денис По Ху Из / Facebook Видео, на котором запечатлен его конфликт с наставницей, певицей Тиной Кароль, опубликовали на канале шоу "Голос страны" в YouTube."Мне тут явно места нет. Та ну, ребята, это смешно. Ну я имею право психануть? Я не люблю, когда мне указывают, что делать, как петь. Пусть ребята сами слушают великую хозяйку", – сказал Повалий, покидая проект.ВИДЕО Видео: Голос країни / YouTube Nude Voices в формате дуэта продолжил участие в шоу.По результатам голосования они не прошли в полуфинал. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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