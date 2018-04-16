1. Госдума собирается запретить американские лекарства. На ватном евпаторийском паблике из 163 человек, принявших участие в голосовании, 52,8% ответили, что американские лекарства лучше, 23,3% — что хуже, 23,9% считают их одинаковыми. А вот некоторые ответы: “Буду покупать в Украине. Научитесь делать, господа”, “А запретить себе лечиться в Европе они не хотят?”, “А что есть наши? Все оригиналы, которые в продаже у нас, произведены в странах ЕС и в Штатах. В россии изготавливают аналоги. Большинство из них и рядом с оригиналом не стояли. Россия не зря же не ввела эмбарго на лекарственные препараты из ЕС”. После этого комментарии закрыли.

2. Давно продукты не обсуждали. Думал, что вата уже привыкла к скрепному корму, но нет: “Господа, после введения контрсанкций научились ли отечественные сыровары делать качественный сыр? Какой сыр предпочитаете? Анон”. Ответы: “Польский”, “Нихера не научились — ни сыр, ни колбасу, а если более-менее съедобная, то стоит около тыщи”, “В рф есть сыр?”, “В Керчи нет сыра”, “Практически весь сыр одинаковый, страшный. Цена не имеет значения. И вообще, он неясный. Практически во всех случаях — это масса с одинаковой консистенцией и практически одинаковым вкусом”, “Никакая русская молочка не годится, всё сплошная х*йня и синтетика”, “Иногда привожу с Украины. Как ни крути, бендеровский сыр лучше, чем расейское дерьмо”, “(Ответ на предыдущий комментарий) Вот тут я тебя поддержу”, “(Ответ понаехавшего на комментарий о качественном украинском сыре) Так жри его там сам и сюда не вози”, “Это факт и 100 раз это доказывали. В русской молочке даже грамма молока нет”, “Все, что в расии делают, похоже на резину с сухого молока. Задумайтесь, где они молоко берут?”.

3. Орловка (Севастополь). По селу у всех, у кого скважина до 10 метров (поливочная), пропала вода.

4. Около 50 семей военнослужащих Вооруженных сил Украины оккупанты выселили из квартир в аннексированном Крыму. Людей выселяют с помощью силы или морального давления.

5. Ватник потерял единственное жилье на дачном участке из-за стройки моста, ничего не получив взамен. Ему советуют нанять юриста, который поднимет шум, или обратиться к ватным общественникам с той же целью. Ватник ссытся: “А по шее не дадут? А то вон уже за репосты с одним словом сажают. А тут мост… В диверсанты/террористы запишут”.

6. Помните, как севастопольские ватники скупили все шампанское в городе, провожая Меняйло в Сибирь? А помните, как они радостно встречали Овсянникова? Всё, любовь уже давно прошла. Этот тоже оказался “неправильным российским чиновником”. Но возмущаться теперь можно только в соцсетях, что ватники и делают.

7. Саранча между собой пообщалась: “Подскажите, где (в Феодосии) можно найти квартиру в аренду для длительного проживания? Переезжаем к вам через неделю. Нигде не можем найти хорошие варианты. АНОН”. Ответили две понаехавшие из Санкт-Петербурга и одна из Москвы: “Мы на Авито нашли за 2 дня”, “Хорошие варианты здесь от 15000”, “На Авито нашли за 1 день в центре и с хорошим ремонтом за 12000+коммуналка. Полно вариантов было. Правда, к лету, и правда, вряд ли что хорошее найдется. Все хотят посуточно подзаработать, сезон же”. После этого комментарии были закрыты. Местные не успели “подсказать”.

8. Путинский режим продолжает травить жителей подмосковного Волоколамска, разгоняя несогласных протестующих. И один из них решил… понаехать в Крым: “Хочу попросить у вас совета. Вы, наверняка, слышали о городе Волоколамске. Так вот из этого убогого места я хочу свалить в Феодосию. Дайте совет, в какой район лучше, где работа поближе, школа и садик. Анон”. Ответы: “Нет, не слышал. А жить где будешь? Зарплаты не хватит, чтобы жильё снять”, “Каково будет разочарование человека, что уехал из «убогого места» в 109-ти км от ЦЕНТРА Москвы в Феодосию. Совета спрашивает, куда переехать, где садик поближе. Да вы хотя в какой-нибудь садик сначала попробуйте своего ребёнка устроить. Если получится, так оттуда и пляшите, в какой район вам переезжать”, “Нормальное решение проблем у россиян… Засрал в одном месте и с*бался в другое засирать”, “Из одного убогого в жопу мира. Хорошая перспектива”. После этого комментарии были закрыты.

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9. Небольшой населенный пункт в Крыму. Пришли понаехавшие в библиотеку и начали права качать, вести себя по-хамски. Их выгнали. На выходе понаехавшие с обидой сказали: “Мы вас от бандеровцев спасли!”.

10. Не везёт вате с аусвайсами. Тут морячка севастопольского, который считает, что с “российскими” документами можно работать, продолжают ставить на место: “У ВАС есть стабильная работа? Замечательно. А вы готовы со 100% уверенностью сказать, что будет завтра?!? Не, ну вы то готовы, вы образец и тут без вариантов. Дело в том, что знакомый оффшорник тоже был подобно вам, в грудь бил и усе такое. Был… А сейчас создаёт группу в ВКонтакте для размусоливания темы, т.к. работодатель перехотел иметь дело с российскими моряками, вот просто заявил такое и всё. Работает у них не первый год с укрДоками, перешел на россДоки, и… Вот так”.

11. Встретила сегодня свою старую знакомую (пенсионерка). Дети и внуки теперь живут в Киеве! Ненавидит оккупантов. Жаловалась на отсутствие нормальных лекарств, врачей и озлобленность людей в Крыму…

12. Когда представители рф в ООН говорят про “суверенитет государства” и “территориальную целостность” Сирии, это звучит смешно и обидно. Смешно всему миру. А обидно грузинам, украинцам и молдаванам…

13. Вы все врете. Я смотрел “Россия-24”, “Звезда”, “НТВ”, “ОРТ”. Все говорят в унисон. Ну не могут четыре разных канала врать по методичке Кремля)))

P.S. “Сегодня услышал от человека, приближенного к оккупационным властям, что водохранилище Эгиз-Оба в Бахчисарайском районе к лету обнесут решеткой и колючей проволокой. Здорово! А как же лодочная станция, где с детками можно на лодочке поплавать? А как же пляж, где дети плещутся? А давайте и реку Качу оградим заборами от “террористов” — от Загорского до Орловки?! Запретить, оградить, отключить. И на всякий случай поставить металлоискатель — на входе, выходе, въезде и выезде. И раздевать до трусов. Вот что принесла россия в Крым”.

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