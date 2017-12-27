22 декабря Украина отметила столетие украинской дипломатии. В Украинском кризисном медиа-центре сотрудники Министерства иностранных дел, дипломаты и журналисты говорили о достижениях и потерях 2017 года,передает со ссылкой на .

"Значение дипломата меняется. Это не тот рафинированный представитель государства, только владеет информацией. Сегодня между собой свободно общаются главы государств и правительств. Посредники не нужны. Дипломатическая работа приобретает новое качество. Она заключается в аналитике. В осмыслении, прогнозировании, понимании, что мы и чего хотим, и как мы можем этого достичь ", - считает дипломат и общественный деятель Даниил .

По его мнению, местные, как и парламентские выборы, в Польше и Венгрии повлияют на ухудшение отношений между нашими странами. Но выход - есть.

"Сегодня важен тесный личный заинтересованный контакт глав государств. Это практические рекомендации на уровне главы правительства для новоизбранного правительства Польши. Это тесный контакт министра иностранных дел со своим коллегой для того, чтобы снимать ту эмоцию, которую удастся снять. Это - разговор, несмотря на общее ухудшение", - отметил он.

напомнил, что в 2018 году Канада начинает председательство в "Группе семи", Польша приобретает непостоянное членство в Совете безопасности.

"Украине стоит задействовать весь свой творческий потенциал, чтобы воспользоваться этой возможностью и обратиться к своим канадским и польским партнерам, взять на вооружение вопросы соблюдения прав человека на временно оккупированных территориях как в Донбассе, так и в Крыму", - сказал он.

Чрезвычайный Посол Сергей Корсунский рассказал о значении дипломатов во время войны.

"Более трех лет украинская дипломатическая служба выполняет действительно функцию обороны государства. Это, вероятно, не для всех понятно, несмотря на это извне. Но поверьте, чем лучше работают дипломаты, тем меньше погибает солдат ", - считает он.

Совет по внешней политике "Украинская призма" представил результаты опроса и оценки деятельности украинской дипломатии за 2017-й год. Об этом спросили 106 экспертов в области международных отношений.

Рейтинг стран-"украинских друзей" возглавила Литва. Польша, которая еще несколько лет назад была в списке друзей Украины, заняла пятое место в списке наших врагов.

Наибольшим достижением 2017 большинство - 61 знаток - считает введение безвиза. С некоторым отрывом идет Соглашение об ассоциации, около 9% опрошенных говорили о сохранении санкций против России.

Среди провалов 38 человек вспомнили об ухудшении отношений с соседями: Венгрией и Польшей, в меньшей степени - с Румынией. Это было неожиданностью года, никто не ожидал, что принятие закона об образовании приведет к резкому ухудшению отношений с соседями. 22 человека вспомнили об отсутствии интеграции Донбасса и Крыма. 8 человек говорили об ухудшении имиджа Украины на международной арене.

Общая оценка украинской внешнеполитической деятельности, которую озвучили большинство респондентов - тройка.

22 декабря в 1917-м году Владимир Винниченко и Генеральный секретарь по межнациональным делам Александр Шульгин подписали "законопроекта о создании Генерального секретариата международных дел". Обнародованный 12 января 1918 IV Универсал Центральной Рады, провозгласивший Украину "самостоятельной, ни от кого не зависящей", стал толчком для выстраивания отношений с европейскими государствами. В этом же году страну посетили послы из Великобритании и Франции. В конце декабря 1917 года Украинская делегация приняла участие в мирных переговорах в Бресте, где 27 января 1918 был подписан первый мирный договор в мировой войне.

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