Хотите выбрать уютную квартиру, но не знаете на чем остановить выбор?

Квартиры от застройщика на лоне природы

По статистике, каждый седьмой украинец мечтает иметь жилье в столице. А каждый четвертый киевлянин нуждается в улучшении жилищных условий. Учитывая удачное месторасположение запланированных девяти объектов, а так же лучшие планировки квартир, ЖК RYBALSKY – лучшее предложение для всех потенциальных покупателей. В особенности тех, которые проживают в окружении шумного мегаполиса и давно мечтают о спокойствии на лоне природы.

Из множества предложений застройщика здесь вас обязательно заинтересуют:

однокомнатные квартиры общей площадью от 44 до почти 57 кв. м с просторными кухнями, прихожими, гостевыми комнатами, вместительными гардеробными и балконами (а более чем 90 вариантов планировок – очередной плюс постройки комфорт-класса);

двухкомнатные квартиры с жилой площадью от 57 квадратов (из множества вариантов легко выбрать личную территорию счастья, ни разу не пожалев о затеи купить квартиру в Киеве, а не в новостройках пригорода);

трехкомнатные квартиры с широкими балконами, просторными спальнями, гостиными, кухнями и двумя гардеробными (общая минимальная площадь составляет 80 квадратов; это практически целый дом на первом или даже на десятом этаже монолитно-каркасного здания).

Любителям неограниченных просторов непременно приглянутся 4-комнатные и двухуровневые квартиры с многообразием свободных планировок. Таких вариантов в одном доме – не больше восьми. Если вы загорелись покупкой квартиры в ЖК RYBALSKY, не откладывайте комфортную жизнь на завтра!

Мечты в рассрочку

За последний год в Киеве квартиры купили 38,5 тысяч украинцев, – сообщает kvartorg. В выборе недвижимости большинство покупателей оценивают инфраструктуру и экологическое состояние района. Рыбальский полуостров – место, где действительно сбываются мечты. В планах на будущее у застройщика – реконструкция Набережной и создание водного канала, вдоль которого будет пролегать улица мерцающих фонарей. А зеленая зона с фонтанами обязательно станет местом встреч родных и близких людей.

А если на мечту чуточку не хватает средств, квартиру в ЖК РЫБАЛЬСКИЙ можно приобрести в рассрочку. Какова сумма первоначального взноса и максимальный срок погашения, узнавайте в отделе продаж компании.