|ЖК Рыбальский предлагает лучшие планировки квартир по доступной цене
|16.04.2018 12:14
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Хотите выбрать уютную квартиру, но не знаете на чем остановить выбор?Стоит выбрать квартиру в ЖК RYBALSKY, подробнее о нем можно узнать на портале компании-застройщика. Здесь – масса выгодных вариантов не только для комфортной жизни, но и для бизнеса с нуля.
Квартиры от застройщика на лоне природы
По статистике, каждый седьмой украинец мечтает иметь жилье в столице. А каждый четвертый киевлянин нуждается в улучшении жилищных условий. Учитывая удачное месторасположение запланированных девяти объектов, а так же лучшие планировки квартир, ЖК RYBALSKY – лучшее предложение для всех потенциальных покупателей. В особенности тех, которые проживают в окружении шумного мегаполиса и давно мечтают о спокойствии на лоне природы.
Из множества предложений застройщика здесь вас обязательно заинтересуют:
Любителям неограниченных просторов непременно приглянутся 4-комнатные и двухуровневые квартиры с многообразием свободных планировок. Таких вариантов в одном доме – не больше восьми. Если вы загорелись покупкой квартиры в ЖК RYBALSKY, не откладывайте комфортную жизнь на завтра!
Мечты в рассрочку
За последний год в Киеве квартиры купили 38,5 тысяч украинцев, – сообщает kvartorg. В выборе недвижимости большинство покупателей оценивают инфраструктуру и экологическое состояние района. Рыбальский полуостров – место, где действительно сбываются мечты. В планах на будущее у застройщика – реконструкция Набережной и создание водного канала, вдоль которого будет пролегать улица мерцающих фонарей. А зеленая зона с фонтанами обязательно станет местом встреч родных и близких людей.
А если на мечту чуточку не хватает средств, квартиру в ЖК РЫБАЛЬСКИЙ можно приобрести в рассрочку. Какова сумма первоначального взноса и максимальный срок погашения, узнавайте в отделе продаж компании.