Если кто-то вдруг заявляет о своем чрезмерном патриотизме, не лишним будет выяснить, о патриотических чувствах к какой стране идет речь.

Известный борец за таможенную прозрачность в морских портах, заместитель гендиректора Ассоциации международных экспедиторов Украины и обладатель еще с десяток различных общественных регалий Виктор Берестенко оказался не только мошенником мирового масштаба, но и подлым предателем тех, с чьей руки кормился несколько лет.

В предыдущей части расследования мы уже рассказывали о ключевых достижениях Виктора Берестенко – от создания специального контрабандного режима на Одесской таможне под руководством Юлии Марушевской до организации схемы по контрабанде элитных автомобилей.

Мы также отмечали, что всю работу Берестенко проводил под эгидой команды Михеила Саакашвили, бывшего в то время главой Одесской облгосадминистрации, а также руководившего целым пулом грузинских «экспертов» во всех вопросах. Известно, что компания «Интер Транс Лоджистикс» часто фигурировала в уголовных делах о контрабанде, также ее ловили за руку при организации фиктивных поставок в Украину пакистанского риса.

Но то, что мы выяснили на этот раз – на порядок интереснее. Оказывается, радетель за счастливое будущее Украины под эгидой грузинских реформаторов – не только отмывает деньги вместе с их оппонентами, но и активно сотрудничает с компаниями, которые обслуживают интересы государства-агрессора.

Грузинский фронт «Фронты»

В скандальном интервью изданию Facenews Виктор Берестенко прямо заявил: «В Кабмине всем нужно закрыть рот и делать то, что им говорят грузины». Это выражение стало «крылатым» мэмом. Однако, как оказалось, работая с Берестенко, стоило уточнять, о каких именно грузинах шла речь. Ведь по всей видимости, имелись ввиду далеко не только соратники Саакашвили.

История, о которой пойдет речь, довольно свежая – конца прошлого – начала текущего года. Но это лишь подтверждает тот факт, что Берестенко и его компании плотно сидят на этой теме уже не первый год, а таможня – и при Марушевской, и при нынешней власти – спускает ему все с рук.

Как стало известно из базы данных таможенных органов, в декабре 2017 – январе 2018 компания ООО «Интер Транс Лоджистикс» выступила декларантом внешнеэкономических операций ООО «Фронта» (см. справку ниже) с грузинской компанией TRANSFORD LLC.

Казалось бы – обыкновенный коммерческий договор. Как бы не так.

«Фронта» – судостроительный бизнес, который занимается поставкой электрооборудования европейских и отечественных производителей. Грузинская TRANSFORD LLC – это совладелец судоверфи в Поти, которая принадлежит окружению экс-премьер-министра Грузии и лидера местной правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. У компании два соучредителя - Pace Georgia LLC и Pace International, USA. Учредителями Pace Georgia LLC – являются члены «Грузинской мечты».

А вот конечный владелец Pace International, USA – известный в узких кругах делец и схемщик Макс Норберт Блауенштейн (Max Norbert Blauenstein), бизнес-партнер Иванишвили в морском терминале в Поти.

Блауенштейн является фигурантом материалов Panama Papers и Offshore Leaks в части отмывания средств Б. Иванишвили через оффшорные структуры Британских (Виргинских) островов и Панамы.

Согласно материалам расследователей, Laura Larioni (один из акционеров Pace Georgia LLC) является владельцем панамской компании Wellbridge Resources S.A., президентом значится Блауенштейн. Через указанную панамскую компанию и швейцарского посредника GENINT SA осуществлялись операции по выведению и легализации капиталов экс-премьер-министра Грузии Б. Иванишвили.

Общеизвестным является тот факт, что Саакашвили и Иванишвили являются лютыми врагами. Очевидно, что заниматься какой-либо внешнеэкономической деятельностью с компаниями Иванишвили, когда Саакашвили находился при власти, Берестенко решительно не мог. Однако можно предположить, «открытое окно» на таможне использовалось «втихую» за спиной у Саакашвили для того, чтобы получать прибыль от торговли с его заклятым врагом.

Безусловно, нельзя исключать и желание самого Саакашвили руками верного экспедитора и общественного «сторожевого пса» Берестенко подзаработать на сотрудничестве с публичным врагом. В конечном итоге, так уж принципиально из чьих рук будут получены средства на финансирование «Руха новых сил»?! «Просто бизнес, ничего личного».

Однако еще более интересным является тот факт, что Макс Блауенштейн из Pace International, USA напрямую причастен к легализации через Global Secretary Services ltd. средств российских корпораций, которые впоследствии направляли эти деньги на финансирование войны на Донбассе. Кроме того, Блауенштейн также был участником мутной схемы по отжатию россиянами Кременчугского НПЗ через оффшорную швейцарскую фирму AmRUZ TRADING AG.

Не менее интересной является и другая часть сотрудничества Виктора Берестенко с государством-агрессором. Анализ внешнеэкономической операций ООО «Интер Транс Лоджистикс» и ООО «Фронта» показывает: в 2016-2017 годах они осуществляли операции с Wenzhou Hawai Electron & Electric Manufacture (Китай), Венгерский судо- и краностроительный завод (Венгрия), а также рядом российских компаний без декларирования в Украине. В схемах также участвовали компании ООО «Мераис групп» (код 38794281), ООО «Альфакоста Юкрейн» (38722091), ООО «КТЛ Украина» (39030671). Последняя, к слову, засветилась в уголовном деле о контрабанде автомобилей по заниженным ставкам акцизов (ущерб около 2,5 млн грн.) – чем «Интер Транс Лоджистик» активно занимается в течение последних нескольких лет.

Все операции по оформлению сделок осуществлялись в порту Аксай (Ростовская обл.). Таким образом, «Интер Транс Лоджистикс» вместо обеспечения загрузки украинских портов, платила налоги и сборы в бюджет Российской Федерации, тем самым напрямую финансируя терроризм на Донбассе и смерти наших воинов.

На сегодняшний день Виктор Берестенко и его компания «Интер Транс Лоджистикс» продолжает поддерживать отношения с «грузинской командой». В настоящее время его фирма предоставляет услуги экспедирования груза грузинского производства. В частности с 24 ноября минувшего года ООО «ИТЛ» пытается решить вопрос о проведении таможней оформления, но БЕЗ отбора образцов и проведения лабораторного исследования, груза сигарет «Pirveli», изготовленных «Tbilisi Tobacco». Их пытаются ввезти в Украину на компанию ООО «Укртафт».

Однако, это идет в разрез действующему законодательству, поскольку подакцизные товары подлежат обязательному лабораторному контролю. Более того, в открытом доступе имеется информация о результатах токсикологической экспертизы, проведенной «Научным центром превентивной токсикологии и химической безопасности Минздрава Украины», согласно которым в дыме сигарет «Pirveli» показатели по вредным веществам превышены несколько раз. На основании одного лишь этого факта грузинские сигареты, которые пытается провезти в Украину Виктор Берестенко под патронатом то ли провластной, то ли оппозиционной «грузинской команды», можно отнести к потенциально опасным изделиям для наших граждан, которые в большей мере, чем другие сигареты, будут провоцировать онкозаболевания в Украине. По состоянию на средину апреля 2018 года (!!!) Виктор Берестенко и его компания «Интер Транс Лоджистикс» до сих пор не предоставили возможность осуществишь отбор образцов груза для проведения лабораторного исследования. Груз арестован и находится в Одесском порту. А Виктор Берестенко продолжает лоббировать интересы грузин и с их помощью – травить украинцев.

Странно, что до сих пор, ни Генеральная прокуратура, ни прокуратура Одесской области не заинтересовались деятельностью г-на Берестенко. Может опять договорился?

Сводка.нет - Новости Украины и Мира