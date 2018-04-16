Служба безопасности Украины (СБУ) 17-20 апреля проведет антитеррористические учения на юге Одесской области, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

«СБ Украины сообщает, что 17-20 апреля этого года на юге Одесской области состоятся антитеррористические учения», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, учения будет проводить антитеррористический центр при СБУ, в них будут участвовать подразделения Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы и Вооруженных сил Украины.

Служба безопасности Украины призвала местных жителей сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам.

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