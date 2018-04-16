В Украине сложилась катастрофическая ситуация с выплатой роялти в музыкальной сфере. Дальнейшая судьба украинских авторов и исполнителей будет зависеть от того, какой вариант законопроекта №7466 примет Верховная Рада. Он может изменить ситуацию к лучшему, ничего не изменить, или еще больше испортить ситуацию. Об этом в комментарии сообщил представитель одной из украинских организаций коллективного управления (ОКУ).

“Сейчас на рассмотрении в Верховной Раде находится законопроект № 7466, который может изменить ситуацию с выплатой роялти в музыкальной сфере. Документ уже прошел первое чтение и был направлен на доработку. Уже после этого появился второй вариант этого законопроекта под этим же номером, который кардинально отличается, от того, который рассматривался в первом чтении. Думаю, что через две недели какой из этих вариантов все же будет вынесен на голосование. Он может быть как очень хорошим, так и таким, который ничего не меняет, или катастрофическим”, — отметил собеседник.

Как пояснил он, если говорить о роялти по такому виду прав как публичное исполнение (то есть все, что исполняется в кафе, барах, ресторанах, на концертах, в супермаркетах, фоновая музыка), которое является основным видом прав во всем мире, по которому собирается роялти, то на всю Украину выплачивается из всех организаций около 75 млн гривен в год (около 2 млн евро). При этом, например, в Польше выплачивается 90 млн евро в год, в Венгрии — 50 млн евро в год, во Франции — 1,5 млрд евро, Германия (где работает одна организация, в отличие от Украины, где работают 19 организаций по сбору роялти ) в прошлом году собрала 1 млрд евро и выплатила около 950 млн евро.

“Как видим, по сравнению с соседними странами, ситуация у нас катастрофическая. Обусловлено это тем, что у нас действует огромное количество организаций коллективного управления, которые собирают роялти. При этом 15 из этих организаций набросились на один вид прав — публичное исполнение, пренебрегая другими видами прав”, — добавил представитель ОКУ.

Эксперт обратил внимание на то, что в Украине пользователи музыки (кафе, бары, рестораны и т.п.) не просто не хотят платить, они даже не знают вообще, что такое роялти. Они думают, что могут ставить музыку бесплатно. За все это, по закону Украины, нужно платить. Кроме того, несмотря на то, что есть постановление Кабинета министров № 72 об утверждении минимальных ставок роялти, радио и телевидение также практически не платят роялти за использование музыки.

“Для радио — это страшный сон, они вообще не хотят платить. Система, которая сейчас существует позволяет радиостанциям, которые не хотят платить по указанным процентным ставкам, договориться с какой-то ОКУ, где работает два человека, что они будут платить этой организации 300 грн в квартал. Весь сектор радио в Украине за год платит даже меньше 1 млн гривен. В Германии эти цифры составляют около 200 млн евро (радио и телевидение). С телевидением у нас ситуация немного лучше, но не значительно”, — уточнил он.

Собеседник агентства отметил, что основная проблема Украины в сфере роялти заключается в том, что у нас насчитывается огромное количество ОКУ (которым дали свидетельства без учета возможностей и репутации), которые занимаются банальным демпингом, то есть занижают ставки роялти. Более того, одно дело это то, что украинские авторы должны получать свою долю роялти, другое — что 60-65% составляет зарубежная музыка, звучащая везде, а соответственно должно перечисляться через ОКУ роялти и иностранным авторам. С этим вообще катастрофа.

“Безусловно, одномоментно навести порядок в этой сфере не получится. Эта ситуация должна исправляться постепенно. Надо понимать, что у нас люди боятся роялти, думая что его должны платить студенты из своей стипендии, или бабушки из своей пенсии. Речь идёт, прежде только, о крупных субъектов хозяйствования и крупнейшими нарушителями являются не пенсионеры, а большой бизнес”, - пояснил специалист.

Представитель ОКУ обратил внимание на то, что сейчас на рассмотрении в Верховной Раде находится законопроект №7466, который может изменить ситуацию в этой сфере.

По его словам, в целом, за последний год, в ВР было внесено 6 законопроектов, которые разными путями предлагали разрешить ситуацию. Все они сходятся в одном: количество ОКУ должно уменьшиться, но речь идет именно об уполномоченных, аккредитованных организациях, которые имеют право собирать все. (Сейчас ситуация такова, что ОКУ имеют право собирать все. То есть они не имеют определенного профиля — сбора роялти только по определенному виду прав. При этом по закону, они могут оставлять себе те роялти, которые принадлежат их авторам, другие — передавать в другие организации, защищающие права других авторов. Однако на практике этого не происходит).

Законопроекты предлагают, чтобы было по одной организации на один вид прав (публичное исполнение — права авторов, смежные права — права исполнителей, производителей фонограмм, право следования — права художников, которыми вообще никто не занимается, сборы за чистые носители — за ввозимые на территорию Украины любые носители (флешки, диски, бумага и т.д.), на которых можно записать авторское произведение, импортер должен платить определенный процент роялти). Таким образом, таких организаций (крупнейших), должно остаться 5-6 и их интересы не будут пересекаться.

Однако отличие этих законопроектов о том, сколько еще таких организаций может существовать, кроме основных 5-6 ОКУ. Есть такие предложения, что в одном виде прав может быть одна аккредитованная и хоть еще 100 неаккредитованных, главное, чтобы у них был 1-2 автора, которым они смогут собирать роялти.

“В целом такая система может создать еще больший беспорядок, чем сейчас”, — обратил внимание специалист.

При этом некоторые законопроекты, по его словам, предусматривают более или менее жесткие условия для пользователей по отчетам, другие — говорят, что пользователь не должен ни перед кем отчитываться.

“Поэтому сейчас нельзя сказать, какая из этих концепций победит в Верховной Раде. Законопроект Минэкономразвития №7466 действительно представляет собой свод этих 6 законов, однако в каком виде он будет принят окончательно, сейчас не понятно. Документ уже прошел первое чтение и был направлен на доработку. Уже после этого появился второй вариант этого законопроекта под этим же номером, который кардинально отличается, от того, который рассматривался в первом чтении. Думаю, что через две недели какой из этих вариантов все же будет вынесен на голосование. Он может быть как очень хорошим, так и таким, что ничего не меняет, или катастрофическим”, - подчеркнул представитель ОКУ.

В целом, по словам собеседника есть мнения, что если как-то централизовать эту систему, сделать несколько аккредитованных организаций, то в Украине можно будет собирать через несколько лет 300 млн грн роялти, потом — больше. Сейчас по всему цивилизованному миру наблюдается тенденция к повышению сборов роялти.

Относительно вопроса поможет ли улучшение ситуации с выплатой роялти в Украине отказаться украинским авторам и артистам от работы в Российской Федерации, то, по словам специалиста, в авторитетных экспертных кругах существуют мнения, что это решит проблему. Однако, в целом, как считает представитель ОКУ, это может убедить отказаться от работы в РФ лишь незначительное количество авторов и артистов, касательно же всех остальных — это вопрос морали.

“Ведь людям всегда будет хотеться заработать больше денег. Это зависит только от личных качеств. Например, Анастасия Приходько, потеряла огромные средства, отказавшись выступать на территории России. Но это ее личная принципиальная позиция”, - подытожил он.

Напомним, 13 марта Верховная Рада Украины приняла за основу два законопроекта, которые усиливают защиту интеллектуальной собственности.

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