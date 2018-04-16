В США сообщили о готовности нанести повторный удар по Сирии, если режим снова применит химическое оружие.

По данным Европейского командования США (EUCOM), ни один из более 100 снарядов, выпущенных США, Британией и Францией по объектам по производству химического оружия в Сирии, не был поражен сирийскими силами противовоздушной обороны. Об этом сообщает Новое время, информирует svodka.net.

Кроме того, в EUCOM отметили, что нет никаких признаков того, что были задействованы российские системы ПВО, сообщает Укринформ.

Всего было выпущено 105 единиц оружия против трех целей. В частности, из региона Красного моря — 30 ракет Tomahawk запустил крейсер Monterey (США), семь – эсминец Laboon (США); из Персидского залива 23 ракеты Tomahawk были запущены эсминцем Higgins (США); из Средиземноморья: шесть ракет с подлодки John Warner (США), три ракеты с французского фрегата Languedoc. С воздуха было запущено 19 ракет с двух бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer. Королевские британские ВВС (истребители Tornado и Typhoon) запустили восемь ракет, истребители ВВС Франции Rafales и Mirages — девять ракет.

Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

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Президент России Владимир Путин осудил авиаудары по Сирии. Также авиаудары осудили в Иране, Беларуси и Китае.

В США сообщили о готовности нанести повторный удар по Сирии, если режим снова применит химическое оружие.

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