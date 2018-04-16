Экс-директор ФБР Джеймс Коми заявил, что у президента США Дональда Трампа – интеллект выше среднего, однако с моральной точки зрения он не придерживается ценностей Америки. Коми: Трамп – это человек, который относится к женщинам так, будто они куски мяса Фото: EPA Интервью транслировалось накануне выхода мемуаров бывшего директора ФБР "Высшая любовь. Правда, ложь и лидерство".Ведущий отметил, что в своей книге Коми пишет, что Трамп "не этичен и не привязан к правде". Он спросил: разве Дональд Трамп не может быть президентом?Коми ответил: "Да". При этом, по его словам, он не верит в сообщения, что Трамп является психически неполноценным. Коми добавил, что президент США поражает его как человек с интеллектом выше среднего, который "знает, что происходит"."Я не думаю, что он с медицинской точки зрения не готов быть президентом. Я думаю, что он морально непригоден для президентства", – заявил Коми.Бывший глава ФБР добавил, что Трамп – это человек, который "говорит о женщинах и относится к ним так, как будто они куски мяса", при этом американский народ считает, что он не способен быть главой государства по моральным соображениям. Коми также заявил, что ему все равно, каковы взгляды президента на оружие или налоги, но есть "что-то более важное".По словам Коми, президент "должен воплощать уважение и придерживаться ценностей, лежащих в основе этой страны". "Самое важное – это правда. Этот президент не в состоянии этого делать. Он морально непригоден к президенту", – продолжил экс-руководитель ФБР.Коми был уволен Трампом с должности директора ФБР 9 мая 2017 года. Это произошло через несколько дней после того, как он дал показания в Сенате по поводу хода расследования дела о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США.В июне Коми заявил, что записывал разговоры с президентом для своей защиты. После этого Трамп обвинил экс-главу ФБР в утечке секретной информации.12 января 2018 года Трамп прошел медосмотр. Личный врач президента Ронни Джексон заявил, что 71-летний Трамп обладает "превосходным здоровьем". Медосмотр не предусматривал оценку психического состояния президента США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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