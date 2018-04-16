В воскресенье, 15 апреля, известная украинская певица крымо-татарского происхождения Джамала поделилась фотографиями первой семейной прогулки поделилась впервые, сообщает Cosmopoliten . На фотографиях Джамала позирует вместе с мужем, который держит их маленького сыночка. Как сообщал svodka.net.uа ранее, известная украинская певица, победительница международного песенного конкурса "Евровидение" в 2016 году, Джамала поделилась снимком детской комнаты, которая принадлежит ее недавно рожденному сыну . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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