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Джамала поделилась фото первой семейной прогулки
16.04.2018 12:21

В воскресенье, 15 апреля, известная украинская певица крымо-татарского происхождения Джамала поделилась фотографиями первой семейной прогулки поделилась впервые, сообщает Cosmopoliten.

На фотографиях Джамала позирует вместе с мужем, который держит их маленького сыночка.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, известная украинская певица, победительница международного песенного конкурса "Евровидение" в 2016 году, Джамала поделилась снимком детской комнаты, которая принадлежит ее недавно рожденному сыну.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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