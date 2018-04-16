|На Солнце образовались огромные дыры: что это значит
|16.04.2018 12:21
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В солнечной короне возникли три корональные дыры — области, где температура и плотность плазмы может быть понижена в несколько десятков раз.
Как пишет "", явление может привести к слабым изменениям в магнитном поле Земли, передает .
Корональные дыры чаще только возникают в период минимальной солнечной активности. Они связаны с размыканием пучков магнитных линий, которые обычно являются замкнутыми.
В результате плазма больше не удерживается в короне и становится частью солнечного ветра — потока ионизированных частиц. Если ветер направлен в сторону Земли, то могут возникнуть геомагнитные бури.
Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) оценило силу возможной геомагнитной бури в один балл по индексу G — пятибалльной шкале, которая оценивает воздействие изменений в магнитном поле Земли на людей, животных и приборы.
Это значит, что будут наблюдаться лишь небольшие колебания напряжения в энергосети и едва заметные помехи в спутниковых системах связи.