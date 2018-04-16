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Народный депутат, руководитель политической партии "За життя" Вадим
Рабинович назвал и.о. главы Минздрава Ульяну Супрун "монстром", а
поддерживающих ее политиков – "моральными уродами". | Вадим
Рабинович: Я вам обещаю: следующий салют по освобождению
страны от Супрун тоже будет в Киеве! Скриншот: 112 Украина /
YouTube "Когда-то, много недель назад, когда мы стояли с партией
"За життя" у Нацбанка, нам говорили: зачем вы это делаете, все
равно Гонтарева (экс-глава Национального банка Украины Валерия
Гонтарева. – ) уйдет только вместе с этой властью… И вот
Гонтаревой нет, – и в честь этого "За життя" дала в Киеве
великолепный салют освобождения... Тысячи людей стояли под этим
банком. Мы все время слушали, что мы "бомжи, шатуны и нас купили".
Особенно много об этом канал "Интер" говорил, потому что у
Левочкина и Бойко (сопредседатели фракции Оппозиционного блока
в Раде Сергей Левочкин и Юрий Бойко. – ) банк
"Клиринговый дом" с Гонтаревой, – и вот они вместе так удачно
грабили страну. Но сейчас мы пришли к Минздраву. Действительно,
пришло несколько тысяч людей. Наша акция бессрочная, и мы будем
приходить, пока она не уйдет. Если надо, будем приходить к ней
домой. Я вам обещаю: следующий салют по освобождению страны от
Супрун тоже будет в Киеве!" – заявил политик.Он считает, что
все, кто становится на защиту медреформы, должны сами лечиться в
Украине."Сегодня международный союз зарубежных украинцев принял
обращение в поддержку Супрун. И я хочу сказать им. Ребята, вы много
помогаете Украине, но у меня к вам еще одна просьба: приезжайте
сюда лечиться! Потому что вы лечитесь в Канаде и Америке, а у нас
должна быть Супрун, которая сказала, что нашим врачам надо учиться
на сериале "Доктор Хаус", она сказала, что нас надо разобрать на
органы, что нам не страшны сквозняки и намоченное манту, что
туберкулезников надо лечить на дому, а пожилым людям "скорая" не
нужна... Она сказала закупить для нашей страны вакцину, которую
больше никто в мире не брал, – и для наших детей закупили
просроченную вакцину. Это чудовище, который должен уйти, это
человек, который олицетворяет уничтожение народа Украины. И она
уйдет, поскольку "За життя" будет добиваться этого до
победы!" – уверен нардеп.Рабинович заявил, что на "Интере" о
его акции говорят, что на нее вышли "бомжи", и подчеркнул, что по
сравнению с владельцами канала все могут считаться "бомжами"."То,
что канал "Интер" вместе с Левочкиным и Бойко встал на защиту
Супрун – вот это поразило даже меня... По "Интеру" говорят,
что у нас под Минздравом собрались одни "бомжи". Я понимаю, что мы
все по сравнению с ними "бомжи". Я понимаю, что мы все "бомжи" по
сравнению с их двухмиллиардными виллами. Я понимаю, что мы все
"бомжи" для Бойко и Левочкина, которые высосали вместе с Януковичем
и уже с этой властью столько, что нам и не снилось. Я понимаю, что
мы "бомжи", потому что вся газовая система распределения
принадлежит им. И каждый украинец платит из своего кармана, чтобы
они сидели, ничего не делали и говорили – "бомжи". Да, мы по
сравнению с вами "бомжи", но так недолго будет! И я боюсь, что
скоро "бомжами" станете вы!" – отметил руководитель партии "За
життя".Выступающих в поддержку Супрун политиков он назвал
"моральными уродами" и заявил, что она незаконно занимает
должность."Мы обязательно доведем до конца нашу акцию, чего бы нам
это ни стоило! Несмотря на всякие "интер"-каналы и всяких моральных
уродов, которые за Супрун заступаются. Она должна уйти, и это
требование не мое и даже не нашей партии. Посмотрите на цифры: 93%
людей говорят о том, что она должна уйти. Она незаконно занимает
свой пост. И кто-то еще имеет совесть и дерзость за нее
заступаться! Заступаться за Супрун может только человек,
ненавидящий свою страну", – резюмировал Вадим
Рабинович.ВИДЕОВидео: 112 Украина / YouTube 3 апреля
парламентский комитет по вопросам здравоохранения одобрил проект
обращения к Кабинету Министров об увольнении Супрун и большинством
голосов выразил ей недоверие. По словам главы комитета,
нардепа от БПП Ольги Богомолец, причиной для увольнения главы
Минздрава назвали "острое общественное напряжение, которое возникло
в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016
году, что имеет признаки служебной халатности".4 апреля
Гройсман поблагодарил Супрун за проводимые ею реформы и
упрекнул политиков, критикующих главу Минздрава, в цинизме и
попытках пиара.Сама глава Минздрава не верит, что в Раде довольно
голосов для ее отставки. Она подчеркнула, что ее поддерживают
премьер-министр Владимир Гройсман и президент Петр Порошенко,
следовательно увольняться Супрун не планирует.11 апреля под
Минздравом партия "За життя" начала бессрочную акцию за
отставку исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины
Ульяны Супрун и отмену медреформы.
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