Народный депутат, руководитель политической партии "За життя" Вадим Рабинович назвал и.о. главы Минздрава Ульяну Супрун "монстром", а поддерживающих ее политиков – "моральными уродами". | Вадим Рабинович: Я вам обещаю: следующий салют по освобождению страны от Супрун тоже будет в Киеве! Скриншот: 112 Украина / YouTube "Когда-то, много недель назад, когда мы стояли с партией "За життя" у Нацбанка, нам говорили: зачем вы это делаете, все равно Гонтарева (экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева. – ) уйдет только вместе с этой властью… И вот Гонтаревой нет, – и в честь этого "За життя" дала в Киеве великолепный салют освобождения... Тысячи людей стояли под этим банком. Мы все время слушали, что мы "бомжи, шатуны и нас купили". Особенно много об этом канал "Интер" говорил, потому что у Левочкина и Бойко (сопредседатели фракции Оппозиционного блока в Раде Сергей Левочкин и Юрий Бойко. – ) банк "Клиринговый дом" с Гонтаревой, – и вот они вместе так удачно грабили страну. Но сейчас мы пришли к Минздраву. Действительно, пришло несколько тысяч людей. Наша акция бессрочная, и мы будем приходить, пока она не уйдет. Если надо, будем приходить к ней домой. Я вам обещаю: следующий салют по освобождению страны от Супрун тоже будет в Киеве!" – заявил политик.Он считает, что все, кто становится на защиту медреформы, должны сами лечиться в Украине."Сегодня международный союз зарубежных украинцев принял обращение в поддержку Супрун. И я хочу сказать им. Ребята, вы много помогаете Украине, но у меня к вам еще одна просьба: приезжайте сюда лечиться! Потому что вы лечитесь в Канаде и Америке, а у нас должна быть Супрун, которая сказала, что нашим врачам надо учиться на сериале "Доктор Хаус", она сказала, что нас надо разобрать на органы, что нам не страшны сквозняки и намоченное манту, что туберкулезников надо лечить на дому, а пожилым людям "скорая" не нужна... Она сказала закупить для нашей страны вакцину, которую больше никто в мире не брал, – и для наших детей закупили просроченную вакцину. Это чудовище, который должен уйти, это человек, который олицетворяет уничтожение народа Украины. И она уйдет, поскольку "За життя" будет добиваться этого до победы!" – уверен нардеп.Рабинович заявил, что на "Интере" о его акции говорят, что на нее вышли "бомжи", и подчеркнул, что по сравнению с владельцами канала все могут считаться "бомжами"."То, что канал "Интер" вместе с Левочкиным и Бойко встал на защиту Супрун – вот это поразило даже меня... По "Интеру" говорят, что у нас под Минздравом собрались одни "бомжи". Я понимаю, что мы все по сравнению с ними "бомжи". Я понимаю, что мы все "бомжи" по сравнению с их двухмиллиардными виллами. Я понимаю, что мы все "бомжи" для Бойко и Левочкина, которые высосали вместе с Януковичем и уже с этой властью столько, что нам и не снилось. Я понимаю, что мы "бомжи", потому что вся газовая система распределения принадлежит им. И каждый украинец платит из своего кармана, чтобы они сидели, ничего не делали и говорили – "бомжи". Да, мы по сравнению с вами "бомжи", но так недолго будет! И я боюсь, что скоро "бомжами" станете вы!" – отметил руководитель партии "За життя".Выступающих в поддержку Супрун политиков он назвал "моральными уродами" и заявил, что она незаконно занимает должность."Мы обязательно доведем до конца нашу акцию, чего бы нам это ни стоило! Несмотря на всякие "интер"-каналы и всяких моральных уродов, которые за Супрун заступаются. Она должна уйти, и это требование не мое и даже не нашей партии. Посмотрите на цифры: 93% людей говорят о том, что она должна уйти. Она незаконно занимает свой пост. И кто-то еще имеет совесть и дерзость за нее заступаться! Заступаться за Супрун может только человек, ненавидящий свою страну", – резюмировал Вадим Рабинович.ВИДЕО Видео: 112 Украина / YouTube 3 апреля парламентский комитет по вопросам здравоохранения одобрил проект обращения к Кабинету Министров об увольнении Супрун и большинством голосов выразил ей недоверие. По словам главы комитета, нардепа от БПП Ольги Богомолец, причиной для увольнения главы Минздрава назвали "острое общественное напряжение, которое возникло в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016 году, что имеет признаки служебной халатности".4 апреля Гройсман поблагодарил Супрун за проводимые ею реформы и упрекнул политиков, критикующих главу Минздрава, в цинизме и попытках пиара.Сама глава Минздрава не верит, что в Раде довольно голосов для ее отставки. Она подчеркнула, что ее поддерживают премьер-министр Владимир Гройсман и президент Петр Порошенко, следовательно увольняться Супрун не планирует.11 апреля под Минздравом партия "За життя" начала бессрочную акцию за отставку исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун и отмену медреформы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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