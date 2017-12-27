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"К здравой оппозиции отношусь положительно". Путин пообщался с детьми на кремлевской елке. Видео
27.12.2017 03:37
Президент РФ Владимир Путин 26 декабря во время открытия общероссийской елки в Кремле встретился с лучшими учениками, победителями различных олимпиад и воспитанниками детских домов, сообщила его пресс-служба. Глава государства ответил на вопросы о Крымском мосте, хокее, любимом городе, маленьком росте и 65-летнем юбилее. Один из школьников спросил Путина, "как он относится к оппозиции". Президент РФ ответил: "Положительно. К здравой оппозиции". Из-за этой встречи Путин не пришел на собрание инициативной группы, которая выдвинула его кандидатом в президенты.   | Сегодня 03.15 | комментариев: видео Видео: kremlin.ru

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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