Президент РФ Владимир Путин 26 декабря во время открытия
общероссийской елки в Кремле встретился с лучшими учениками,
победителями различных олимпиад и воспитанниками детских домов,
сообщила его пресс-служба. Глава государства ответил на вопросы о
Крымском мосте, хокее, любимом городе, маленьком росте и 65-летнем
юбилее. Один из школьников спросил Путина, "как он относится к
оппозиции". Президент РФ ответил: "Положительно. К здравой
оппозиции". Из-за этой встречи Путин не пришел на собрание
инициативной группы, которая выдвинула его кандидатом в президенты.
| Сегодня 03.15 | комментариев: видео Видео: kremlin.ru
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