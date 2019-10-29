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Миссия выполнена: альпинист из Непала установил мировой рекорд
29.10.2019 16:23
Альпинист из Непала установил мировой рекорд Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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