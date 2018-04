Соцсеть Facebook начала высылать уведомления пользователям, которые пострадали от утечки данных, и разрешила испытывать это вручную.

Для этого нужно перейти по , которая отобразит использовали ли вы или кто-то из ваших друзей приложение This Is Your Digital Life, которое профессор Кембриджа Александр Коган использовал длясбора пользовательской информации, которую в итоге незаконно передал Cambridge Analytica, пишет со ссылкой на издание .

Также по ссылке можно посмотреть весь список приложений, которые получили доступ к данным пользователя и отредактировать их.

