В центре Симферополя сожгли портреты президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и президента Франции Эмануила Макрона из-за удара по Сирии. Об этом сообщает со ссылкой на Крым. Реалии.

Портреты лидеров США, Франции и Великобритании Дональда Трампа, Эмманюэля Макрона и Терезы Мэй сожгли в воскресенье, 15 апреля, на центральной площади Симферополя в ходе акции протеста против ракетного удара этих стран по Сирии.

Как сообщает , 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по трем целям, связанных с сирийской программе создания химического оружия. Таким образом страны ответили на применение химического оружия 7 апреля в городе Дума.



Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на применение химического оружия в сирийском городе Дума. По данным представителей благотворительной организации “Белые каски”, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатакы.

«Отправили в ад». В центре Симферополя сожгли портреты Трампа, Мэй и Макрона из-за удара по Сирии pic.twitter.com/zjdvSn4V0G — Крым. Реалии (@krymrealii) 16 квітня 2018 р.

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