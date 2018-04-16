|В центре Симферополя сожгли портреты Трампа, Мэй и Макрона
|16.04.2018 12:33
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В центре Симферополя сожгли портреты президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и президента Франции Эмануила Макрона из-за удара по Сирии. Об этом сообщает со ссылкой на Крым. Реалии.
Портреты лидеров США, Франции и Великобритании Дональда Трампа, Эмманюэля Макрона и Терезы Мэй сожгли в воскресенье, 15 апреля, на центральной площади Симферополя в ходе акции протеста против ракетного удара этих стран по Сирии.
Как сообщает , 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли
ракетные удары по трем целям, связанных с сирийской программе
создания химического оружия. Таким образом страны ответили на
применение химического оружия 7 апреля в городе Дума.