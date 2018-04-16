Формат миротворческой миссии является спорным вопросом для Украины и России

Министр внутренних дел и один из лидеров партии «Народный фронт» Арсен Аваков предложил вводить миротворцев на оккупированную территорию Донбасса поэтапно, информирует svodka.net.

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Об этом министр заявил в интервью «Украинской правде».

«У меня есть свой план. Он называется «тактика мелких шагов, которым аплодируют все». Я не считаю, что реинтегрировать можно сразу всю территорию оккупированного Донбасса. «Голубых касок» столько нет – на всю территорию. Поэтому я предлагаю, условно говоря, взять сначала отдельно Горловку или Новоазовский район. План такой: заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района. Границу с оккупированной территорией сразу берут под контроль и «голубые каски», и украинские пограничники. Внутрь этой вернувшейся в Украину территории заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по нашему закону», — сказал Аваков.

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По его словам, кто победит на этих выборах, неважно.

«Пофиг, кто победил на этих выборах. Я глубоко убежден, что на местных выборах там в большинстве случаев выберут кого-то с откровенно проимперскими взглядами. Но, в стратегической перспективе, это не так и важно. Главное – сформировать переходную администрацию: на основе этих новых, избранных по украинскому закону органов и представителей государственной власти Украины. Туда должна прийти центральная власть вместе с украинскими полицейскими силами», — уточнил Аваков.

Как считает министр, после этого Украина должна принять законы об амнистии и о коллаборантах, а также предоставить специальный экономический статус возвращенным территориям, чтобы они восстанавливались опережающими темпами.

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«Я думаю, что люди с оккупированных территорий будут поражены в правах в отношении выборов в центральные органы власти – парламента, президента и так далее. Но это нормальная международная практика», — добавил Аваков.

«После только этого простой человек, которого достало жить в резервации, начинает сравнивать. Мы, со своей стороны, также сравниваем – с условной Горловкой или Новоазовским районом. Верю, не верю? Пошло, не пошло? И если «верю», то идет второй шаг – эту же самую процедуру повторяем на следующих, соседних, условно, пяти районах. На сколько хватает сил и доверия», — отметил министр.

Как сообщали новости дня ранее, формат миротворческой миссии является спорным вопросом для Украины и России. Украина рассчитывает на полномасштабную миссию, которая возьмет под контроль всю оккупированную территорию Донбасса включительно с государственной границей. Россия предлагала только «охранную миссию» для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в районе линии столкновения.

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