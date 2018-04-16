Как следует из отрывков книги, опубликованных газетой Washington Post, Коми пишет, что общение с Трампом напомнило ему прошлое место работы в качестве обвинителя, выступающего против мафиози.

Президент США Дональд Трамп подверг нападкам бывшего директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми из-за «множества лжи» и предложил отправить его в тюрьму за его показания перед конгрессом, информирует svodka.net.

Комментарии американского президента в «Твиттере» появились в преддверии интервью Коми телеканалу Эй-би-си в воскресенье, 15 апреля. Оно пройдет в рамках рекламного тура автора по случаю выхода его мемуаров.

Мемуары «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство» рисуют нелицеприятный портрет Трампа, уволившего Коми в прошлом году.

Выдержки из книги экс-главы ФБР привели президента США в ярость. Он подчеркнул, что «никогда не просил Коми о верности ему лично» и «едва знал этого парня».

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Как следует из отрывков книги, опубликованных газетой Washington Post, Коми пишет, что общение с Трампом напомнило ему прошлое место работы в качестве обвинителя, выступающего против мафиози.

«Тихий круг согласия. Полный контроль босса. Мировоззрение «мы-они». Ложь по поводу только, большого и малого, ради соответствия кодексу лояльности, ставящего организацию вне моральных норм и вне правды», — пишет Коми.

Результатом только этого, по его образному выражению, стал лесной пожар, коим является президентство Трампа.

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В интервью Эй-би-си, полная версия которого выйдет позже в воскресенье, Коми рассказывает, как он управлял ходом расследования ФБР по делу кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Поводом к расследованию стало то, что она пользовалась личным сервером электронной почты во время работы госсекретарем в администрации тогдашнего президента Барака Обамы.

Он утверждает, что его предположение, что Клинтон выиграет выборы 2016 года, было фактором, повлиявшим на открытие расследования.

В серии воскресных твитов Трамп сказал, что решение было глупым, а Коми был назван в них «скользким типом» и «мерзавцем».

Дональд Трамп: «Невероятно, Джеймс Коми утверждает, что Опросы, в которых Мошенница Хиллари лидировала, были фактором проведения (тупо) расследования. Иными словами, он принимал решения, основываясь на факте, что он думал, что она победит, а он хотел получить пост. Мерзавец!»

Трамп также заявил, что экс-глава ФБР был «неумен» и «войдет в историю как худший директор ФБР в истории — с большим отрывом!», добавив, что книга «служит его личным интересам и является ФЕЙКОМ!».

Союзники Трампа запустили онлайн-кампанию по дискредитации книги Коми, в том числе вебсайт, который называет бывшего главу ФБР «Лживым Коми».

Еще до своего выхода книга стала бестселлером в ходе предварительных продаж на Amazon.

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