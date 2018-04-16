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"Жизнь поет". Monatik исполнил новую песню. Видео
16.04.2018 12:43
Украинский певец Monatik в эфире шоу "Голос страны" презентовал песню "Жизнь поет". Видео обнародовали на канале проекта в YouTube. Во время выступления Monatik. "Я желаю, чтобы ваши мечты сбывались так искрометно, что вы бы даже не успевали их придумывать, чтобы жизнь ваша пела!" – обратился Monatik к участникам и зрителям "Голоса страны".   | Monatik: Я желаю, чтобы ваши мечты сбывались так искрометно, что вы бы даже не успевали их придумывать Скриншот: Голос країни / YouTube видео Видео: Голос країни / YouTube

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