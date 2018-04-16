Украинский певец Monatik в эфире шоу "Голос страны" презентовал
песню "Жизнь поет". Видео обнародовали на канале проекта в YouTube.
Во время выступления Monatik. "Я желаю, чтобы ваши мечты сбывались
так искрометно, что вы бы даже не успевали их придумывать, чтобы
жизнь ваша пела!" – обратился Monatik к участникам и зрителям
"Голоса страны". | Monatik: Я желаю, чтобы ваши мечты
сбывались так искрометно, что вы бы даже не успевали их придумывать
Скриншот: Голос країни / YouTube видео
Видео: Голос країни / YouTube