Допрос на полиграфе подозреваемой в подготовке терактов и свержения государственной власти нардепа Надежды Савченко перенесли на 17 апреля. Об этом «Украинской правде» сообщил защитник арестованной Олег Соловей.

«Экспертиза не будет продолжена сегодня, потому что эксперты не готовы сегодня ее проводить. Допрос перенесли на завтра. Причины технические, видимо, какие-то», — сказал он.

Соловей добавил, что Савченко 16 апреля возобновила голодовку, поскольку договоренность относительно приема пищи была только на 3 дня. «Она считает, что это не скажется на результатах полиграфа. Ибо она говорит, что 3 дня ела, следовательно набралась довольно сил и уверена, что на результат допроса это не повлияет», — сказал он.

По словам адвоката, Савченко чувствует себя «нормально, бодро и весело».

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