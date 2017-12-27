|Украинская группа вылетела на Донбасс за пленными
|27.12.2017 04:04
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Украинская группа вылетела на Донбасс для обмена военнопленными. Об этом вечером, во вторник, 26 декабря, написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе , пишет со ссылкой на .
По ее сообщению, вместе с ней отправились омбудсмен Валерия , а также представители Генпрокуратуры, , .
"С омбудсменом , представителями Генпрокуратуры, экспертами минской гуманитарной группы, представителями и вылетаем в Донбасс. Даже в самолете работаем", — написала Геращенкою
Отмечается, что обмен пленными запланирован на 27 декабря. передаст самопровозглашенным республикам 306 человек, а они, в свою очередь, передадут 74 человека.
Напомним, глава ДНР Александр подписал "указ" о помиловании украинских пленных, подлежащих предстоящему обмену.
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