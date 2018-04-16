В столице на улице Обуховской Святошинского района между мужчинами возник конфликт, в ходе которого произошла стрельба. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает

"Между мужчинами возник конфликт, в разгар которого прозвучало несколько выстрелов. В результате происшествия пострадали два человека: одного из них доставили в больницу, другого не госпитализировали", - говорится в сообщении.

На спецлинию "102" поступило сообщение о том, что в доме на улице Обуховской слышны выстрелы. На вызов выехали патрульные наряды, следственно-оперативные группы территориального и главного управлений полиции.

Участников конфликта для выяснения обстоятельств и причин инцидента доставляют в управление полиции. На месте происшествия проводятся все необходимые следственные действия.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции. Начато уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в октябре 2017 года в этом же доме на Обуховской произошел пожар. Сообщалось, что на первом этаже жилого дома проживало 35 переселенцев из Донбасса.

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