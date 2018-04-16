Погода, Новости, загрузка...
Джамала вийшла на публіку у елегантній сукні з баскою (ФОТО)
16.04.2018 12:49
8151_4_main.jpg (13.77 Kb)

Відома співачка Джамала та тренер "Голосу країни-8" напередодні вперше після пологів постала перед шанувальниками на публіці, з'явившись на прямому ефірі. За кулісами зірку супроводжувала її мама, чоловік Бекір та маленький син, а от на сцені Джамала дивувала фанів розкішним виглядом.

Зірка обрала для виходу на публіку чорну сукню з елегантною баскою та поясом, який підкреслив струнку талію новоспеченої матусі.

Декольте сукні було прикрашене великою білою квіткою.

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 15 Кві 2018 р. о 11:12 PDT


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить