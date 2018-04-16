|Джамала вийшла на публіку у елегантній сукні з баскою (ФОТО)
|16.04.2018 12:49
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Відома співачка Джамала та тренер "Голосу країни-8" напередодні вперше після пологів постала перед шанувальниками на публіці, з'явившись на прямому ефірі. За кулісами зірку супроводжувала її мама, чоловік Бекір та маленький син, а от на сцені Джамала дивувала фанів розкішним виглядом.
Зірка обрала для виходу на публіку чорну сукню з елегантною баскою та поясом, який підкреслив струнку талію новоспеченої матусі.
Декольте сукні було прикрашене великою білою квіткою.
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