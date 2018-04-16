Трампа с позором исключили из числа почетных казаков Санкт-Петербурга. Вот тут, конечно, все серьезнее: вдруг обидится «старик Трамп» по-настоящему, да и вышлет в Россию из США детей да внуков наших «патриотов», а они на Родине уже и жить-то не смогут, отвыкли за долгие годы.

Об этом на своей странице в Facebook написал Дмитрий Гудков.

А по-моему, все, приплыли! Контрсанкции России даже не смешные, они просто жалкие. Итак, что в ответ на происки США и их удар по Асаду в Сирии предпримет наша ГосДура, в которой с «партией власти» в едином холопском порыве слилась карикатурная ручная «оппозиция» (проект закона подписали все партии, имитирующие Парламент):, информирует svodka.net.

1) Запретит товары и лекарства из США. Чтобы российские больные раком и другими страшными заболеваниями побыстрее умирали, (США — страна номер один по медицине в мире, чего не скажешь о медицине нашей);

2) Разрешит открыто ВОРОВАТЬ у американцев патенты и технологию, то есть на государственном уровне заняться махровым контрафактом, нарушая все подряд международные конвенции, где стоит подпись России. (Очень похоже на госпрограмму РФ по накачке спортсменов допингом. Закончилось все очень для нашего спорта плохо (да еще и не закончилось!))

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3) Запретит американские инвестиции и вообще как можно больше американского. Пусть деньги из страны бегут, а крестьяне, поставляющие свой товар, к примеру, для «Макдональдса», сосут, как бы помягче… лапу. Интересно, фильмы Голливуда и «Кока-колу» тоже запретят? Ничего, будем пить «Буратино» и «Дюшес»! Ну, в смысле не такой, как спортсмены на Олимпиаде, а настоящий, родом из СССР.

Что я позабыл? Ах, да! Трампа с позором исключили из числа почетных казаков Санкт-Петербурга. Вот тут, конечно, все серьезнее: вдруг обидится «старик Трамп» по-настоящему, да и вышлет в Россию из США детей да внуков наших «патриотов», а они на Родине уже и жить-то не смогут, отвыкли за долгие годы.

Но главное, лишь бы не было войны.

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Одна беда — она уже почти есть, не оставит же наш президент без ответа американские авиаудары по братскому нам диктатору Сирии Асаду?! Ведь кто еще, кроме нас, может превратить Америку в радиоактивный пепел? Вот почему мы за мир во всем мире. На том и стоим.

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