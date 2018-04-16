Около 80% кандидатов не должности местных прокуроров не имеют отношения к системе прокуратуры, подчеркнул глава Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко. Луценко рассказал о новой системе отбора местных прокуроров Фото: ЕРА Он добавил, что примерно 80% кандидатов не имеют отношения к системе прокуратуры, в основном речь идет о молодых людях с высшим юридическим образованием."Я уверен, что они изменят атмосферу в базовом звене прокуратуры – местных прокуратурах, отношение к людям, к закону и, главное, к справедливости", – отметил генпрокурор.По его словам, в предыдущий отбор основное значение имело собеседование. В итоге 178 прокуроров пришли из самой системы и лишь 22 новых, впоследствии остались на своих должностях лишь единицы.Луценко считает, что именно собеседование было главным недостатком предыдущей системы набора прокуроров."Сегодня у нас абсолютно открытая система, где я не имею никакого влияния на результаты тестов. Никаких собеседований. Речь идет только о тестах, экзаменах, модулях. Результат покажет госаттестация", – подчеркнул генпрокурор.Он добавил, что человек, который наберет наивысший балл, сможет сам выбрать, где он хочет быть прокурором. Соответственно, участник отбора со вторым результатом будет выбирать следующим и так далее, уточнил глава ГПУ.По словам Луценко, зарплата новых прокуроров будет стартовать от 13 тыс. грн.Луценко был назначен генеральным прокурором 12 мая 2016 года. Чтобы это стало возможным, Верховная Рада приняла изменения в законодательство, позволяющие занять данный пост кандидату без юридического образования.24 мая Луценко заявил, что у него нет возможности заменить 1200 сотрудников центрального офиса ГПУ и что он не будет терять время на удовлетворение требований общественного сектора, но кадровые изменения в руководстве Генпрокуратуры провести все же намерен.30 мая 2016 года на первой пресс-конференции в новой должности Луценко заявил, что основная его задача на год – "очищение системы прокуратуры". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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