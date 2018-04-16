Мэр , «вечный» и почетный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, принял участие в церемонии жеребьевки полуфинала Лиги чемпионов 2018, которая состоялась 13 апреля в швейцарском Ньоне, передает со ссылкой на .

Проводили процедуру жеребьевки посол финала Лиги чемпионов в главный тренер сборной Украины , вместе с легендой итальянской «Ромы» Франческо Тотти.

После церемонии выложил на своей странице в Instagram фотографию с Виталием Кличко, но перепутал братьев Кличко, подписав фото «вместе с Владимиром Кличко».

Позже ошибка была исправлена.

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