|Россия активизировала боевой флот в Азовском море, — штаб АТО
|16.04.2018 12:53
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Российская Федерация усилила флот кораблями и вспомогательными судами и активизировала корабли береговой охраны в Азовском море. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
«Разведка штаба антитеррористической операции отмечает активизацию деятельности кораблей береговой охраны пограничной службы ФСБ и Черноморского флота ВМФ РФ в акватории Азовского моря», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в этом районе отмечается проведение ряда мероприятий по усилению группировки РФ кораблями и вспомогательными судами.
«Вероятно, основной целью таких действий могут быть симметричные меры на задержание Государственной пограничной службой Украины в акватории Азовского моря рыболовецкого судна «Норд», — предполагают в штабе.
Принимая это во внимание, штаб АТО предупреждает украинских рыбаков, осуществляющих рыбный промысел в акватории Азовского моря, о возможных провокациях со стороны Российской Федерации, следствием которых может стать задержание украинских рыболовных судов.
Штаб АТО также не исключает подготовку подобных провокаций и в акватории Черного моря.