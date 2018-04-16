Российская Федерация усилила флот кораблями и вспомогательными судами и активизировала корабли береговой охраны в Азовском море. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«Разведка штаба антитеррористической операции отмечает активизацию деятельности кораблей береговой охраны пограничной службы ФСБ и Черноморского флота ВМФ РФ в акватории Азовского моря», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в этом районе отмечается проведение ряда мероприятий по усилению группировки РФ кораблями и вспомогательными судами.

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«Вероятно, основной целью таких действий могут быть симметричные меры на задержание Государственной пограничной службой Украины в акватории Азовского моря рыболовецкого судна «Норд», — предполагают в штабе.

Принимая это во внимание, штаб АТО предупреждает украинских рыбаков, осуществляющих рыбный промысел в акватории Азовского моря, о возможных провокациях со стороны Российской Федерации, следствием которых может стать задержание украинских рыболовных судов.

Штаб АТО также не исключает подготовку подобных провокаций и в акватории Черного моря.

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