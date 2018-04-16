Нардеп Александр Онищенко показал книгу об украинском президенте, которую он намерен презентовать в ближайшее время.

Книга называется "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе".

На обложке - портрет Порошенко, жестом показывающий, что все хорошо. При этом он изображен на фоне флага, похожего на флаг Панамы - страны, в юрисдикции которой президент зарегистрировал свои активы.

"Показывает, что все отлично. Как минимум, у него. Потому что он не президент Украины, не слуга народа, а слуга собственных интересов", - прокомментировал Онищенко "Стране".

По словам Онищенко, книга содержит серию эксклюзивных историй о персональной коррупции Петра Порошенко. Книга будет опубликована на четырех языках - на немецком, английском, украинском и русском языках.

"Книга написана в первую очередь для европейского читателя", - сказал Онищенко.

День презентации автор пока сохраняет в секрете.

По сути материала Онищенко прокомментировал коротко. "Редко пишут книги о правителях государства, когда они еще при власти. Обычно публикуют махровый пиар, вроде "Четвертой республики" Бориса Ложкина, о том, какой царь - хороший. А моя книга о царе - настоящем", - прокомментировал "Стране" Александр Онищенко.

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