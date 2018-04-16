В Киевской области на 16-20 апреля объявили чрезвычайный уровень (5 класса) пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Укргидромецентру.

"16-17 апреля в восточных районах области кое-где высокий уровень (4 класса) пожарной опасности", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал в воскресенье в Киеве максимальная температура воздуха днем побила рекорд 1972 г. и ночь на понедельник стала самой теплой с 1881 года.

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