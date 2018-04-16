По информации активистов, "согласно предложению в Кабмин от компании" Укртатнафта "(которая контролируется частными инвесторами, в т. Ч. Олигархом Игорем Коломойским) с 1 мая 2018 установить квоту и ограничить поставки иностранного топлива обязательно приведет к резкому подорожанию бензина и дизельного топлива в Украине, вследствие резкого дефицита. Цена на бензин и дизтопливо могут подняться на 30-40%. в дальнейшем это повлечет новый рост цен и как следствие инфляции и падения курса гривны "

Глава "АвтоЕвроСилы" Олег Ярошевич обратился ко всем неравнодушным гражданам с предложением провести 18 апреля масштабную акцию протеста под стенами Кабмина, а также забастовка не только со стороны водителей, но и с привлечением автозаправочных сетей с прекращением их работы на несколько часов.

"Я предлагаю всем большим заправочным комплексам в среду с 11:00 до 13:00 бастовать и прекратить заправку всех транспортных средств. 18 апреля я предлагаю перекрыть все заправочные комплексы не только в Киеве, но и по всей Украине" , - отметил Ярошевич. Такое заявление руководитель общественного объединения опубликовал на странице движения в Facebook .

Напомним, что Антипонопольний комитет Украины подозревает WOG и ОККО в заговоре . Эти сети АЗС в течение 2017 синхронно повышали цены на бензин А-95 и дизтопливо, также операторы синхронно повышали стоимость нефтепродуктов, создавая предпосылки для антиконкурентных действий.

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