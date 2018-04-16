|Бог простит: в Тернополе мужчина трижды перекрестился и "обчистил" церковь
|16.04.2018 12:58
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В Тернополе неизвестный мужчина похитил деньги из храма Святого Пантелеймона УГКЦ, сообщает РБК-Украина.
Стоит отметить, что на кадрах видно, как перед тем, как обворовать храм, мужчина трижды перекрестился.
После этого, убедившись, что в церкви никого нет, мужчина забрал деньги из ящика и быстро покинул церковь.
Многие интернет-пользователи прокоментировали даный инцидент:
Как сообщал svodka.net ранее, во Львовской области сотрудники полиции провели задержание преступной группы, которая занималась кражей имущества местной железной дороги ПАО "Укрзализныця".
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