В Тернополе неизвестный мужчина похитил деньги из храма Святого Пантелеймона УГКЦ, сообщает РБК-Украина .

Стоит отметить, что на кадрах видно, как перед тем, как обворовать храм, мужчина трижды перекрестился.

После этого, убедившись, что в церкви никого нет, мужчина забрал деньги из ящика и быстро покинул церковь.

Многие интернет-пользователи прокоментировали даный инцидент:

Как сообщал svodka.net ранее, во Львовской области сотрудники полиции провели задержание преступной группы, которая занималась кражей имущества местной железной дороги ПАО "Укрзализныця".

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