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Бог простит: в Тернополе мужчина трижды перекрестился и "обчистил" церковь
16.04.2018 12:58

В Тернополе неизвестный мужчина похитил деньги из храма Святого Пантелеймона УГКЦ, сообщает РБК-Украина.

Стоит отметить, что на кадрах видно, как перед тем, как обворовать храм, мужчина трижды перекрестился.

После этого, убедившись, что в церкви никого нет, мужчина забрал деньги из ящика и быстро покинул церковь.

Многие интернет-пользователи прокоментировали даный инцидент: 

Как сообщал svodka.net ранее, во Львовской области сотрудники полиции провели задержание преступной группы, которая занималась кражей имущества местной железной дороги ПАО "Укрзализныця".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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