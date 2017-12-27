После прохождения подготовки на базе США в сирийском Эт-Танфе боевики "Исламского государства" "перекрашиваются", берут себе другое название и дестабилизируют ситуацию в регионе, рассказал глава Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов. Герасимов: Несколько месяцев мы наблюдаем выдвижение оттуда боевиков Фото: mil.ru По его словам, эта база располагается на границе Сирии, Иордании и Ирака."По данным космической и других видов разведки на ней находятся отряды боевиков. Они действительно там готовятся. Это фактически – ИГИЛ. Но после проведенной с ними работы они перекрашиваются, берут другое название – "Новая сирийская армия" и другие, задачей которых является дестабилизация обстановки в регионе", – отметил Герасимов.Он рассказал, что район Эт-Танфа блокируют сирийские правительственные войска."Самое главное – несколько месяцев мы наблюдаем выдвижение оттуда боевиков. Когда контроль был послабее, из района Эт-Танфа выходило даже порядка 350 боевиков. Была угроза захвата города Каръятен в Сирии. Мы вовремя приняли меры... Было нанесено поражение, эти силы были разгромлены", – заверил начальник Генштаба.В 25 километрах к западу от Эт-Танфа находится крупнейший в Сирии лагерь беженцев Рукбан, в котором проживают свыше 50 тыс. человек, сообщил Герасимов."Местонахождение этой американской базы противоречит здравому смыслу. Сейчас тем более – территория Сирии освобождена от всех бандформирований ИГИЛ, никого там не осталось, какой-либо угрозы с территории Сирии вам нет. Что там находится? С какой целью? Пока ответы невразумительные. А ведь там могут появиться новые террористические группы", – допустил он.Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства".В сентябре 2014 года операцию против ИГИЛ начала международная коалиция во главе с США. В сентябре 2015-го к конфликту на стороне правительственных войск присоединилась Россия. В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин приказал начать вывод основных российских сил из страны, однако авиационная группировка РФ продолжала наносить удары по позициям сил, противостоящих президенту Сирии Башару Асаду.В начале декабря Москва объявила об освобождении территории Сирии от боевиков ИГИЛ, и президент РФ приказал начать вывод войск из Сирии.22 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что приказ Путина выполнен, а "бесценный военный опыт в Сирии" за все время получили более 48 тыс. российских военных.Несмотря на это, главный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини подчеркнула, что военный конфликт в Сирии нельзя считать завершенным.В Белом доме заявили, что США пока не планируют выводить войска из Сирии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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