По информации спикера Верховной Рады Андрей Парубий, профильный комитет парламента уже завершает рассматривать поправки к законопроекту об антикоррупционном суде. Парубий: Если я не ошибаюсь, только есть 1925 поправок, но окончательного решения комитета еще нет Фото: rada.gov.ua "По моей информации, которую я имею от комитета, действительно уже завершено рассмотрение. Если я не ошибаюсь, только есть 1925 поправок, но окончательного решения комитета еще нет. Я надеюсь и рассчитываю, что, возможно, окончательное решение комитета будет уже в эту среду", – сказал он.По словам Парубия, Рада рассмотрит законопроект во втором чтении сразу после принятия комитетом решения по нему. Он добавил, что парламенту может понадобиться больше одного дня, чтобы принять документ во втором чтении.22 декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект №7440 "О Высшем антикоррупционном суде".11 января 2018 года глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден направил письмо в Администрацию Президента, в котором раскритиковал законопроект Порошенко. Всемирный банк также выразил недовольство документом, заявив, что он не соответствует требованиям ВБ для предоставления Украине около $800 млн в поддержку ключевых реформ.В АП возразили, что считают законопроект соответствующим рекомендациям Венецианской комиссии. Представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля заявил, что президентский законопроект не соответствует требованиям Международного валютного фонда для получения очередного транша. 1 марта парламент поддержал законопроект об антикоррупционном суде в первом чтении. Согласно документу, Высший антикоррупционный суд в Украине должны создать в течение 12 месяцев после вступления закона в силу.В настоящий момент дела, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро, рассматривает Соломенский районный суд, поскольку именно в этом районе находится ведомство. Директор НАБУ Артем Сытник отмечал, что суды часто затягивают дела бюро. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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