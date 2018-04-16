По состоянию на 6:05 по Киеву акции российского алюминиевого гиганта падали на 20,1% — до 1,63 гонконгских доллара за акцию. Ранее самой низкой отметкой акций компании на этой бирже была цена в 2,09 доллара, которая была зафиксирована 12 июня 2016 года.

«Русал» является крупнейшим мировым производителем алюминия за пределами Китая. В 2017 году произвел 3,7 млн тонн алюминия, его доля составила 7% мирового производства.

6 апреля США ввели санкции в отношении олигархов из окружения президента РФ Владимира Путина, между фигурантов списка значатся РУСАЛ и EN+ Олега Дерипаски, а также сам бизнесмен.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира